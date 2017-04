Promi Big Brother 2017: Diese Neuerungen gibt es in der 5. Staffel

Ein Normalo im Promi-Haus?

Köln - Promi Big Brother geht in die nächste Runde: Wann die diesjährige Staffel beginnt und welche Prominenten bei der 5. Staffel mitmachen, das erfahren Sie hier.

Ein großes Haus, viele Menschen und noch mehr Kameras: Promi Big Brother geht in die fünfte Runde und verspricht auch in diesem Jahr wieder tiefe Einblicke in das Privatleben von mehr und weniger bekannten Prominenten zu geben. Für die diesjährige Staffel hat sich Sat. 1 laut Informationen von bild.de etwas Besonderes einfallen lassen.

Wie diese Neuerung aussieht, wann die 5. Staffel anfängt und welche Kandidaten an Promi Big Brother teilnehmen, erfahren Sie hier:

Promi Big Brother 2017: An diesem Datum beginnt die neue Staffel

Offiziell steht das Datum für die diesjährige Staffel von Promi Big Brother noch nicht fest. Alle vorherigen Staffeln von Promi Big Brother wurden jedoch immer über etwa zwei Wochen gesendet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird also auch diese Staffel gute zwei Wochen dauern. Losgehen könnte die Reality-Show zwischen Mitte August und Mitte September, denn in dieser Zeit liefen auch die vorherigen Staffeln des Formats.

Die Sendezeiten dürften ebenfalls ähnlich sein. So wurde Promi Big Brother 2016 täglich ab 22.15 ausgestrahlt, freitags wurde die Show bereits um 20.15 auf Sat. 1 gesendet. Welche Sendezeiten es in diesem Jahr werden, muss der Sender jedoch noch entscheiden.

Promi Big Brother 2017: Das sind die Kandidaten

Die Kandidaten für die diesjährige fünfte Staffel stehen offiziell noch nicht fest. Dennoch ist bereits durchgesickert, dass die Auswahl der Kandidaten in diesem Jahr etwas anders verlaufen könnte.

In den vergangenen Jahren waren stets nationale Schauspieler, Sänger und Sportler unter den Teilnehmern. Auch aus der RTL-Fernsehshow „Der Bachelor“ gab es Kandidatinnen, die im Promihaus zu sehen waren. Beliebt sind auch Teilnehmer der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“, besser bekannt als Dschungelcamp.

Sollte es also auch in diesem Jahr eine neue Staffel von Promi Big Brother geben, könnten die Teilnehmer wieder aus diesen Bereichen stammen.

Promi Big Brother 2017: Das ist in dieser Staffel neu

Wie gala.de berichtet, will es Sat. 1 in diesem Jahr den Kandidaten erschweren, in das Big Brother Haus einzuziehen. So plant der Sender angeblich, „Wildcards“ zu vergeben. Das würde bedeuten, dass die Promi-Bewerber zunächst in einem Turnier gegeneinander antreten müssten. Dieses würde dann vor dem eigentlichen Beginn der Show stattfinden und wer bei dem Turnier gewinnt, dürfte dann in das Promi Big Brother Haus einziehen. Bereits bei der Staffel im Jahr 2015 mussten die beiden Kandidaten Gina-Lisa Lohfink und JJ Rühle live im TV gegeneinander antreten, um in das Haus einzuziehen. Damals wählen die Zuschauer JJ Rühle in die Promi-WG.

Die Turniere könnten auf jeden Fall dabei helfen, die unbekannten Prominenten erst einmal bei den Zuschauern vorzustellen. Diese könnten so zeigen, was sie können und was man von ihnen im Haus erwarten kann.

Promi Big Brother 2017: Auch „Normalos“ können sich bewerben

Bei Promi Big Brother 2017 soll es zusätzlich zu den Turnieren aber noch eine weitere Neuerung geben: Ein gewöhnlicher Kandidat, also Nicht-Promi, soll mit in das Haus der Promis ziehen. Doch bei der Bewerbung gibt es einen Haken. Denn wer sich mit den Promi-Kandidaten in dem Haus einschließen lassen möchte, muss dafür angeblich bezahlen - und zwar satte 100.000 Euro.

Für den Kandidaten wäre es dann aber ärgerlich, wenn er in der Staffel nicht in den Luxusteil des Hauses einziehen würde. Für Sat. 1 würde die Änderung jedoch gleich zwei positive Neuerungen mit sich bringen: Zum einen spart sich der Sender, zumindest für einen Promi, die Gage, zum anderen könnte ein völlig unbekannter Kandidat für mehr Spannung im Haus sorgen.

Promi Big Brother: So funktioniert die Show von Sat. 1

Für rund zwei Wochen ziehen mehrere Kandidaten in ein Haus bzw. einen Container ein und leben dort zusammen. 2013 wurde die Reality-Show zum ersten Mal bei Sat. 1 ausgestrahlt. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Das Konzept stammt von der Reality-Show Big Brother. Diese lief in Deutschland zum ersten Mal im Jahr 2000.

Seit der dritten Staffel gibt es bei dem Format zwei Teams, die gegeneinander antreten. Diese Duelle entscheiden, ob und in welchem Bereich die Promis in dem Haus leben dürfen. Und das bestimmen vor allem die Zuschauer, denn sie stimmen telefonisch darüber ab, ob die Kandidaten gehen müssen oder bleiben dürfen.

Wir dürfen also gespannt sein, ob es auch in diesem Jahr eine weitere Promi-Staffel geben wird und ob in diesem Jahr tatsächlich ein Normalo mit in das Big Brother Haus einzieht. Bei uns erfahren Sie es natürlich als erstes.