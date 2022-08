Prince Charming: Ex-Kandidat Dominic Smith (†33) gestorben

Todesursache noch unklar

+ © Screenshot Instagram/dmnc_bln Ex-„Prince Charming“-Kandidat Dominic Smith ist im Alter von 33 Jahren gestorben. © Screenshot Instagram/dmnc_bln

Er kämpfte im Finale der allerersten „Prince Charming“-Staffel um das Herz von Junggeselle Nicolas Puschmann – jetzt ist Ex-Kuppelshow-Teilnehmer Dominic Smith tot. Lesen Sie hier mehr:

Es ist eine traurige Nachricht, die Fans und Angehörige am Dienstag (12. Juli) ganz plötzlich erreicht: Ex-„Prince Charming“-Kandidat Dominic Smith ist im Alter von gerade mal 33 Jahren gestorben. Der Berliner, der in Baden-Württemberg aufgewachsen ist, hätte eigentlich am Samstag, den 23. Juli, Geburtstag gehabt. Am 11. Juli 2022 schloss er für immer seine Augen.

MANNHEIM24 berichtet über den Todesfall von Ex- „Prince Charming“-Kandidat Dominic Smith – und wie Fans, Angehörige und Kollegen trauern.

Noch vor seinem Tod veröffentlichte Dominic Smith einen letzten Post auf Instagram. Darin sieht man ihn am am Warnemünder Strand in Rostock, die Haare kurz geschnitten, ein Lächeln im Gesicht. (fas)