Peinliche Panne bei der „Schlagerstrandparty“: Marina Marx verrät, was bei Silbereisen schiefgeht

Bevor Marina Marx am 12. August bei der „Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen auftritt, hat sie IPPEN.MEDIA verraten, wie es backstage zugeht und was an diesem Abend schiefgelaufen ist.

Gelsenkirchen – Am 12. August ist es wieder so weit: Florian Silbereisen (42) lädt zur großen „Schlagerstrandparty“. Mit dabei ist unter anderem auch Marina Marx. Doch bevor sie das Amphitheater in Gelsenkirchen zum Beben bringt, hat sich die Schlagersängerin Zeit genommen und mit IPPEN.MEDIA gequatscht. Unter anderem über ihre neue Single, ihre Gesundheit und eine peinliche Panne, die ihr an diesem Abend bei Florian Silbereisen passierte.

Marina Marx verrät, wie es bei der „Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen hinter der Bühne zugeht

Die „Schlagerstrandparty“ ist DAS Highlight des Sommers – und Florian Silbereisen hat sich bei seiner Gästeliste nicht lumpen lassen. Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser (71), Beatrice Egli (35), Michelle (51), Ross Antony (49) und Marina Marx (31). Ein kleiner Wermutstropfen: Die TV-Show wird nicht live übertragen, sondern wurde bereits am 15. Juli aufgezeichnet. Trotzdem dürfen sich Fans auf „eine großartige TV-Show“ freuen, so Marina Marx im Interview mit IPPEN.MEDIA.

Dabei herrscht bei Florian Silbereisen nicht nur vor der TV-Kamera bester Schunkel-Schlager-Stimmung, sondern auch Backstage. „Die Stimmung ist/war wie immer super. Tolle Kollegen und ein mega liebes Team vor Ort“, verrät die Schlagersängerin weiter. Doch trotzdem geht auch mal etwas schief. Auf die Frage, wann ihr das Letzte etwas so richtig peinlich war, antwortet Marina Marx: „Tatsächlich war das erst kürzlich bei der Aufzeichnung der ‚Schlagerstrandparty‘. Mein kleiner Zeh hat sich in meinem High-Heel eingeklemmt“. Es hätte dann doch noch alles geklappt, aber „da bekommt man mal schnell einen heftigen Adrenalinschub“, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Marina Marx macht ihre PCO-Erkrankung öffentlich: So geht es ihr heute Marina Marx leidet an dem PCO-Syndrom. Die Krankheit machte die Schlagersängerin im April 2024 öffentlich. Auslöser waren die ständigen Schwangerschaftskommentare unter ihren Instagram-Bildern. „Nein, ich bin nicht schwanger und ja, ich habe Probleme mit Gewichts-Zu- und abnahme“, stellt sie damals klar. Eine Folge ihrer PCO-Erkrankung. „Diese Krankheit ist ein Auf und Ab“, so Marina Marx im IPPEN.MEDIA-Interview. „Derzeit ist alles wieder etwas aus dem Gleichgewicht, aber man lernt damit zu leben“, gibt sie zu.

Nach Kreislauf-Kollaps bei Silbereisen: Auch heute ist Marina Marx vor TV-Auftritten nervös

Anfang des Jahres hat Marina Marx von einem Kreislaufkollaps 2019 bei einer Show von Florian Silbereisen berichtet. Aufregung war damals der Grund. Die Nervosität hat sich auch in den letzten vier Jahren nicht gelegt – „und am heftigsten ist es tatsächlich vor TV-Shows“, gibt sie zu. Performen wird Marina Marx am Samstag übrigens ihre neue Single „Weißt du noch“. Ein Song, der ihr wirklich alles bedeutet: „Da ich am Text und der Produktion intensiv beteiligt und dabei war, ist es sowieso meine absolute Lieblingsnummer. Liebe den Sound und den Inhalt, das bin 100 Prozent ich!“.

Bevor Marina Marx am 12. August bei der „Schlagerstrandparty" von Florian Silbereisen auftritt, hat sie IPPEN.MEDIA verraten, wie es backstage zugeht und was an diesem Abend schiefgelaufen ist.

Der High-Heel-Vorfall von Marina Marx war nicht die einzige Panne an diesem Abend. Denn Florian Silbereisen musste während der Show eine Unwetter-Pause einlegen und überraschte seine Zuschauer mit dem Helene-Fischer-Hit „Atemlos“. Verwendete Quellen: Marina Marx im Interview mit IPPEN.MEDIA

