Oppenheimer: Kritik zum Atombombenfilm von Christopher Nolan

Wie gut ist der Film über den Vater der Atombombe?

+ © dpa Cillian Murphy als Oppenheimer © dpa

„Oppenheimer“ erzählt die Lebensgeschichte des Vaters der Atombombe, porträtiert von „Peaky Blinders“-Star Cillian Murphy. Filmemacher Christopher Nolan will mit großen Bildern und bekannten Gesichtern überzeugen.

Bei Christopher Nolan („Interstellar“, „Tenet“) hat man das Gefühl, dass er sich alle paar Jahre tief in seine Sommerlektüre reinsteigert und er sie unbedingt verfilmen muss. Im September 2021, als sein aufsehenerregender Wechsel zu Universal zusammen mit der Bestellung seines nächsten Filmprojekts bekannt gegeben wurde, waren viele Fans erfreut zu erfahren, welche Obsession den Regisseur und Drehbuchautor zu diesem Zeitpunkt antrieb.

Nolan war in die 2005 veröffentlichte, Pulitzerpreis-prämierte Biografie „American Prometheus“ von Kai Bird und Martin J. Sherwin abgetaucht, die die ambivalente Lebensgeschichte des „Vaters der Atombombe“ erzählt: J. Robert Oppenheimer. Dem weltgeschichtsprägenden „Manhattan Project“ des amerikanischen Quantenphysikers fehlte es zwar nie an medialer Resonanz - man denke an die sehenswerte Serie „Manhattan“ von WGN America -, jedoch die Aussicht, den überzeugten Effektpraktiker Nolan eine nukleare Explosion inszenieren zu lassen, schien vielversprechend.

Tatsächlich hat der Filmemacher, der als größter Verfechter des unvergleichlichen Kinoerlebnisses gilt, bei seinem neuen Werk so weit wie möglich auf Computertricks verzichtet. Er und sein Team haben den Trinity-Test in Los Alamos scheinbar realistisch repliziert und für die Ewigkeit auf IMAX-Film gebrannt, was schon allein Grund genug sein sollte, den Eintrittspreis für „Oppenheimer“ zu rechtfertigen.

Wovon handelt der Kinofilm „Oppenheimer“?

Im Kern geht es um die Frage, wie Oppenheimer (Cillian Murphy) der Mann wurde, der wie ein moderner Prometheus den Menschen das Feuer von der Göttin Physik abrang, also die stärkste Waffe aller Zeiten erfand. Später geht es darum, wie er mit sich ins Gericht ging - und wie ihm die US-Öffentlichkeit den vermeintlichen Dienst an der Nation gedankt hat. Nolan interessiert sich aber auch für privatere Aspekte, vor allem für das Thema Sex, was nicht ganz einleuchtend erscheint.

Da der Film 180 Minuten lang ist, kann es kaum verwundern, dass man in „Oppenheimer“ einen regelrechten Rundumschlag präsentiert bekommt. Es scheint kaum ein Detail in der Vita dieses für viele undurchsichtigen Mannes weggekürzt worden zu sein. Sogar seine Zeit in Göttingen spielt eine Rolle, wobei die Luftaufnahmen der schönen Universitätsstadt Zweifel wecken, was die Authentizität angeht. Aber das stört nur die, die selbst einen Bezug dazu haben.

Trotz des nicht uninteressanten Ausholens in die Lehrjahre Oppenheimers kommt der Film erst in Fahrt, als es wirklich um die Bombe geht. Die große Testzündung in der Wüste von New Mexico stellt - wie zu erwarten war - einen Höhepunkt im Film dar. Die für Nolan typischen Experimente bezüglich der Chronologie seiner Erzählungen (bestes Beispiel: „Tenet“) glücken derweil nicht. Der Regisseur scheint es geradezu zu genießen, sein Publikum zu verwirren, was wann passiert - nicht der eleganteste Ansatz bei einer Biografie. Eine gewisse Wirkung kann man dem Film trotz aller Unwegsamkeiten nicht absprechen. Wohl am schönsten beschreibt es der US-Kritiker David Ehrlich (via IndieWire), welcher Nolans Werk genauso „brillant und kurzsichtig“ nennt wie Oppenheimer selbst.

Die Zerrissenheit der Titelfigur, die in echten Interviews Tränen über ihr doppeldeutiges Lebenswerk weinte, ist mit Abstand der spannendste Aspekt der Geschichte, doch leider lässt der Film uns völlig im Dunkeln zurück, was diese Gewissensbisse des Wissenschaftlers angeht. Wir verdanken dem beherzten Schauspiel von Cillian Murphy, dass wir glauben, Oppenheimer als Person greifen zu können. Schlau wird man aus ihm aber nicht - was die übrigen Figuren tatsächlich zum Running Gag umdichten. „Woran glaubst Du überhaupt, Oppie?“

Wie gut ist der Film?

Insgesamt bleibt bei „Oppenheimer“ ein gemischtes Gefühl, was daran liegt, dass man bei einem Christopher Nolan alle handwerklichen Fertigkeiten und zudem einen Götterfunken erwartet. Dieser fehlt bei dem Film, der zwar mit großartigen Effekten und kaum zu übertreffenden Schauspieler:innen glänzt, aber keine Überraschungen zu bieten hat. Die seltenen Versuche des Regisseurs, in den Bereich des Metaphysischen voranzupreschen - in erster Linie mittels klar abgrenzbarer Tagträumereien -, fügen sich fremdkörperartig ein.

Relativ eindeutig feststellen kann man, dass der Film wenig aus seinem aufwändigen IMAX-Format macht - und auch viel zu wenig von seiner vermeintlich kinoprägenden Explosion zeigt (man hatte sich eine geduldige Meditation à la „The Tree of Life“ oder „2001: Odyssee im Weltraum“ erhofft). Florence Pugh und Emily Blunt werden als weibliche Stars komplett verschwendet und echte Begeisterung für Physik wird auch nicht vermittelt. Interessant bleibt „Oppenheimer“ über seine drei Stunden Länge trotz alledem, welche leider nicht für einen Tieftauchgang in die Seele der Titelfigur benutzt wird.