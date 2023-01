Offenherziges Foto von Dschungelcamp-Cosimo – Fans eskalieren

„Übertreib es nicht“

Dschungelcamp-Kandidat Cosimo Citiolo sitzt in Australien in der Quarantäne und postet ein Foto aus der Badewanne. Lesen Sie hier, wie heftig die Kommentare dazu ausfallen:

Der Countdown läuft! „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (IBES) geht bei RTL am 13. Januar 2023 in die 16. Runde. Inzwischen wurden die Kandidaten nach Australien eingeflogen. Noch sitzen sie in ihren Hotelzimmern und dürfen nicht nach draußen – zwecks Quarantäne. Es muss nämlich unbedingt vermieden werden, dass sich jemand mit dem Coronavirus ansteckt.

MANNHEIM24 verrät, wie die Dschungelcamp-Fans auf Cosimos Foto reagieren, das er in der Hotelbadewanne macht.

Dschungelcamp-Kandidat Cosimo Citiolo, auch bekannt als der Checker vom Neckar, oder wie Podcast-Moderatorin Inken Wriedt ihn bezeichnet: „Die Crème de la Crème des Reality-TVs und ein RTL-Urgestein“, postet ein recht freizügiges Foto auf Instagram. Die Follower toben in den Kommentaren. (resa)

Rubriklistenbild: © RTL/Montage HEADLINE24