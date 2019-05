Neuer Free-TV-Sender startet in wenigen Tagen - und holt Weltstar

Kanal gilt als „Paukenschlag“

Ein neuer Free-TV-Sender kommt nach Deutschland und startet im Juni. Jetzt wurde dafür ein echter Weltstar verpflichtet.

Update vom 22. Mai 2019: Am 6. Juni geht Home & Garden TV (HGTV) in Deutschland als neuer Free-TV-Sender an den Start. Jetzt ein weiterer Paukenschlag: Der hinter dem Kanal steckende Discovery-Konzern hat einen echten Weltstar dafür verpflichtet. Model und Moderatorin Eva Padberg.

Sie wird laut dwdl.de das Gesicht von HGTV, soll den Sender den Zuschauern in Trailern vorstellen. Möglicherweise wird sie perspektivisch auch auf dem Sender selbst zu sehen sein. „Derzeit werden viele Konzepte geprüft und wir sind offen für spannende Projekte – im Online- wie auch On-Air-Bereich. Hier möchten wir dann auch Eva Padberg integrieren, damit sie ihre Leidenschaft und ihre eigenen Interior-Tipps und Tricks bei HGTV an die Zuschauer weitergeben kann“, so eine Sprecherin.

+ Eva Padberg wird das Gesicht von HGTV. © dpa / Jens Kalaene

Auch Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Deutschland, ist begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass wir Eva Padberg als Sendergesicht gewinnen konnten. Sie passt perfekt zu den Inhalten und Markenwerten von Home & Garden TV. Mit ihrer sympathischen und natürlichen Ausstrahlung, ihrem Gespür für Stil und ihrem gelebten Interesse für Einrichtung, Design, Garten und Küche transportiert sie authentisch und ebenso emotional unsere Sender-Botschaft 'Wir leben das Zuhause‘.“

Neuer Free-TV-Sender ab Juni: Zum Auftakt beliebte Serie - doch eines dürfte viele ärgern

Update vom 3. Mai 2019: Home & Garden TV (HGTV) startet am 6. Juni in Deutschland. Und laut dwdl.de ist nun auch klar, was zum Start gezeigt wird. Gleich am ersten Abend zur Prime Time um 20.15 Uhr läuft die Reihe „Fixer Upper“, die schon geraume Zeit bei Sixx im Programm ist - und wird von da an jeden Donnerstag um diese Zeit ausgestrahlt werden. Bei Sixx erzielt die Serie Top-Quoten, wenn man die Größe des Senders betrachtet - bis zu 2,2% in der sogenannten umworbenen Zielgruppe laut quotenmeter.de.

Die Doku-Reihe „Mein Haus am Strand“ läuft am 6. Juni im Anschluss. Auch der Plan für Freitag, 7. Juni steht schon: In „Bahamas Life - Traumhaus gesucht", wird der Umzug auf die Bahamas begleitet. Im Anschluss eine deutsche Erstausstrahlung: "Island Life - Traumhaus gesucht".

Weitere Formate, die in der ersten Woche laufen, heißen „House Hunters“, „Haus-Makeover in Atlanta“, „Haus-Makeover in Nashville“, „Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser“, „Jackpot! - Hauptsache Traumhaus“, „Tiny House, Big Living“ und „Rees Country-Küche“.

Insofern dürfte nun endgültig klar sein, wo der Sender seinen Schwerpunkt setzt. „Vielleicht wird es der letzte Start eines linearen Senders überhaupt sein“, spekuliert übrigens quotenmeter.de.

HGTV startet: Weitere Details - Eines dürfte viele ärgern

Update vom 30. April 2019: Home & Garden TV (HGTV) heißt der neue TV-Sender, der Fernsehjunkies künftig begeistern könnte. Er startet am 6. Juni.

Es gibt nun neue Details: Laut infosat.de stehen die Empfangsdaten des geplanten Senders auf Satellit Astra 19,2° Ost fest. Für den Transpondersuchlauf gibt das Portal folgende Daten an: Frequenz 10.921 H, SR 22000, FEC 7/8, Modulation: DVB-S – QPSK.

Eine kleine Enttäuschung für alle, die sich auf den Sender gefreut hatten, gibt‘s aber dann doch: Er beginnt erst mal in SD - also einer niedrigen Auflösung, die von manchen auch als „Matsch-TV“ verspottet wird und die auf modernen Fernsehern eher Qual als Genuss ist. „Zum Start wird HGTV zunächst in SD verfügbar sein, die HD-Version folgt dann voraussichtlich 2020“, so ein Sprecher von Discovery Deutschland gegenüber InfoDigital.

Discovery Deutschland hat noch mehr vor

Update vom 29. März 2019: HGTV in Deutschland soll in Europa nur der Anfang sein. "Mit Home & Garden TV erweitern wir den deutschen Medienmarkt um ein wichtiges Themengebiet", so Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Deutschland. Der Sendestart in Deutschland soll nur der Auftakt zur europaweiten Verbreitung der Marke sein.

Neuer Free-TV-Sender HGTV: Abkürzung steht für „Home & Garden TV“

Die SZ nennt den neuen Kanal einen „Wohlfühl-Fernsehsender“. Die Abkürzung HGTV steht für „Home & Garden TV“, und das gibt dann auch die Richtung vor. Es geht um Hauskauf, um Renovierung und ums Innenausstatten, heißt es - Sendungs-Titel wie „Jackpot! Hauptpreis Traumhaus“, „House Hunters International“, „Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look“, „Mein Haus am Strand“ und „First Time Flippers: Unser erster Umbau“ geben einen Vorgeschmack.

In den USA ist HGTV schon 25 Jahre auf Sendung und erfreut sich im Pay-TV großer Beliebtheit. In Deutschland wird der Kanal frei empfangbar sein, sowohl über sämtliche gängigen Kabelnetze, als auch über Satellit. Es ist nach Eurosport, DMAX und TLC der vierte Free-TV-Sender aus dem Hause Discovery, das auch verschiedene Pay-Sender betreibt.

Neuer Free-TV-Sender: „Das echte Leben mit Kameras begleiten“

„Wir zeigen, wie Profis mit Leidenschaft Häuser kaufen, renovieren und hübsch herausputzen“, verspricht Susanne Aigner-Drews, deutsche Geschäftsführerin des US-Medienunternehmens Discovery Communications. „Es ist das echte Leben, das wir mit Kameras begleiten.“ Die Devise sei: „Wir bieten euch eine schöne Welt.“

Zum Start gibt es vor allem US-Produktionen, später soll der Sender auch vermehrt auf deutsche setzen, die mehr auf die hiesigen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Letzter Paukenschlag im Free-TV durch neuen Sender?

Das „G“ aus dem Sendernamen, das für Gärten steht, bleibt übrigens zum Start erst mal ziemlich außen vor. „Es wird zunächst keine Sendungen geben, die sich explizit nur mit den Gärten beschäftigen“, so Aigner-Drews. Der neue Kanal widmet sich also zunächst vor allem dem Thema Immobilien und Wohnen.

Er soll eine der letzten Nischen im deutschen TV-Markt sein und „könnte eine Art letzter Paukenschlag werden“, so die SZ-Einschätzung.

