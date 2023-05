„Die Geissens“ abgesetzt? Warum auf RTLZWEI keine neuen Folgen mehr laufen

Was passiert ist

Auf RTLZWEI kommen keine Folgen mehr von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Woran das liegt und was stattdessen kommt:

Der ganz normale Luxus-Wahnsinn am Montagabend: „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ kommt auf RTLZWEI und überrascht Fans jede Woche aufs Neue mit Witz, Familiendynamik und prachtvollen Geldausgaben. Beim Blick ins TV-Programm stellen Fans fest, dass das nun vorbei ist. Aber woran liegt das? Wurden die Geissens etwa abgesetzt? MANNHEIM24 klärt auf:

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Genre Reality-TV Erscheinungsjahr Seit 2011 Sender RTLZWEI

Keine neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“

Nach 12 Jahren Erfolgsgeschichte bei RTLZWEI kommen von den Geissens nun keine Folgen mehr. Was passiert ist? Keine Panik – die 21. Staffel ist lediglich zu Ende. Doch Geissens-Fans können sich trotzdem freuen, denn die beiden Millionärstöchter starten mit ihrer Show „Davina & Shania – We Love Monaco“ durch.

Immer montags ab 20:15 Uhr läuft „Davina & Shania“ auf RTLZWEI und soll laut promipool.de „Die Geissens“ sogar ersetzen. Wann wieder neue Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ gesendet werden, wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Promipool vermutet aber, es gäbe noch in diesem Jahr ein Wiedersehen mit der Millionärsfamilie.

Auf RTLZWEI: Luxuriöse Reality-Show der Geissens-Töchter

Auf RTL+ gibt es bereits die ganze Staffel der Geissens-Töchter zu sehen. Natürlich tauchen Mama Carmen und Papa Robert auch dort auf. Im Grunde genommen sogar der gesamte Geissens-Clan mit Opa und Co. Doch wie der Name bereits verrät, geht es in erster Linie um den Geiss-Nachwuchs.

In der Reality-Show von Davina und Shania Geiss steht das Leben der beiden Geiss-Schwestern im Mittelpunkt. Dabei kommt der luxuriöse Lifestyle der beiden Schwestern natürlich auch nicht zu kurz. Schon gewusst? Das ist der Luxus-Artikel, für den Shania und Davina Geiss das meiste Geld ausgeben. (mad)

