"The Taste" auf Sat.1: Zicken-Zoff! Kandidatinnen legen sich im TV mit Cornelia Poletto an

Dritte Folge der Koch-Show auf Sat.1

+ © picture alliance/dpa/pa/obs SAT.1 8Fotomontage) Gleich zwei Kandidatinnen aus ihrem Team legen sich mit Claudia Poletto an © picture alliance/dpa/pa/obs SAT.1 8Fotomontage)

In der dritten Folge der Koch-Show "The Taste" auf Sat.1 kommt es zum Zicken-Zoff im TV. Die Kandidatinnen Christina und Martina legen sich nun mit Cornelia Poletto an.

Dunkle Wolken hängen in der dritten Folge der Sat.1-Koch-Show "The Taste" über dem Team von Cornelia Poletto (47):Gleich zwei ihrer Kandidatinnen legen sich mit der Star-Köchin an. Das lässt die gebürtige Hamburgerin natürlich nicht auf sich sitzen.

Zicken-Zoff bei Koch-Show "The Taste" auf Sat1.: Kandidatin Christina ignoriert Ansagen von Cornelia Poletto

+ Ganz schön selbstsicher: Kandidatin Martina © SAT.1

Kandidatin Christina (27) aus Kitzbühel gibt sich selbstbewusst und ist sich sicher, die geschmacklichen Vorlieben von Gast-Juror Christian Bau genau zu kennen. "Ich kann mich da halt ganz gut reinversetzen. Er mag es gerne, wenn's scharf ist, spicy und gut gewürzt", meint die 27-Jährige.

Zicken-Zoff bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Kandidatin Christina zeigt sich unbelehrbar

+ Star-Köchin Cornelia Poletto © picture alliance/dpa

Schade, dass Team-Coach Cornelia Poletto alles andere als zufrieden mit Christinas Gericht ist. "Es ist versalzen! Du schmeckst überhaupt nichts außer Salz!", lautet die vernichtende Kritik von der erfahrenen "The Taste"-Jurorin. Doch Kandidatin Christina zeigt sich unbelehrbar und hält eisern dagegen: "Also ich glaube, das passt."

"The Taste" auf Sat.1: Cornelia Poletto gibt Christina "Saures" für ihr salziges Gericht

+ Kandidatin Martina fühlt sich bevormundet © pa/obs SAT.1

Daraufhin stellt Cornelia Poletto unmissverständlich klar, wer von den beiden "Streit-Hennen" bei der Sat.1-Koch-Show "The Taste" das Sagen hat: "Ich hoffe, dass sie irgendwann versteht, dass sie sich ein bisschen zurücknehmen muss und auf mich hören, wenn ich sage, dass es zu salzig ist." Doch damit nicht genug: Auch Poletto-Schützling Martina zeigt sich renitent.

Zicken-Zoff bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Kandidatin Martina fühlt sich bevormundet

+ Die Coaches: Roland Trettl, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann (v.l.n.r.) © pa/obs SAT.1 / Benedikt Mueller

Die Profi-Köchin Martina (29) aus Steindorf fühlt sich von Cornelia Poletto bevormundet. "Der Löffel basiert jetzt auf der Idee von Cornelia. Und ich versuche, das jetzt einfach nur so zu machen, dass sie zufrieden ist", beklagt sich die 29-Jährige über die Vorgaben der Star-Köchin. Ob Cornelia Poletto den Küchen-Segen in ihrem Team wieder herstellen kann, zeigt sich am Mittwoch, 24. Oktober, um 20.15 Uhr bei "The Taste" auf Sat.1.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Weitere interessante Meldungen zur TV-Koch-Show "The Taste" auf Sat.1

Kommt jetzt das große Zittern bei der Sat.1 Koch-Show "The Taste"? Die Star-Köche und "alten Hasen" Roland Trettl und Frank Rosin scheinen die Konkurrenz des jungen Gast-Juror Arne Anker zu fürchten.

In der zweiten Folge der Koch-Show "The Taste" bei Sat.1 kommt es zum Eklat zwischen den Juroren. Plötzlich beschimpft Frank Rosin Roland Trettl als Arschloch. Derweil sind die ersten Kandidaten ausgeschieden.

Miriam aus Oldenburg ist Kandidatin bei der Sat.1-Koch-Show "The Taste" und hat sich viel vorgenommen:

Die 25-Jährige will beweisen, dass sie mit ihrer Neu-Interpretation Norddeutscher Traditions-Gerichte wie dem Oldenburger Grünkohl Chancen auf den Sieg hat.