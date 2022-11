Mord an Prostituierter bei „Aktenzeichen XY“ – wer tötete Ana Paula (31)?

Leiche in Basel gefunden

Bei „Aktenzeichen XY“ wird der Mord an der Prostituierten Ana Paula aus Basel neu aufgerollt. Lesen Sie hier, wie hoch die Belohnung für Hinweise ist:

In der Sendung „Aktenzeichen XY“ werden seit 55 Jahren Kriminalfälle aufgerollt, die oft seit Jahren oder gar Jahrzehnten ungelöst sind. Die Ermittler hoffen darauf, dass die Zuschauer neue Hinweise liefern können. Am Mittwoch (9. November) wird eine neue Folge mit Moderator Rudi Cerne im ZDF ausgestrahlt, bei der auch der Mord an der Prostituierten Ana Paula aus Basel vorgestellt wird.

MANNHEIM24 verrät, was über den Mord bekannt ist und welche Belohnung es für hilfreiche Hinweise gibt.

„Aktenzeichen XY“ ist eine Fahndungssendung im ZDF. Seit 55 Jahren werden hier ungeklärte Fälle aus ganz Deutschland aufgearbeitet. Sowohl während als auch außerhalb der Sendezeit nimmt das Münchner ZDF-Studio unter xy@zdf.de Hinweise entgegen. Die Telefonnummer (089) 95 01 95 gilt am Sendeabend von 20:15 bis 1:30 Uhr. (resa)

Rubriklistenbild: © dpa/Sina Schuldt