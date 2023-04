Mobbing nach „Kampf der Realitystars“? Emmy Russ enthüllt geheime Chat-Gruppe

„Einfach ausgeschlossen“

Bei „Kampf der Realitystars“ fliegen für gewöhnlich irgendwann die Fetzen, doch auch nach dem Dreh hält die Sendung ihre Kandidaten auf Trab: Eine WhatsApp-Gruppe, in die Emmy Russ offenbar als einzige nicht hinzugefügt wurde, sorgt nun für Ärger.

Madrid – Auf der thailändischen Ferieninsel Phuket wartet auf die „Kampf der Realitystars“-Kandidaten seit nunmehr vier Staffeln das wahrhaftige Paradies – eigentlich: Denn bei Sonnenschein und Urlaubsfeeling kommt in der RTLZWEI-Sendung mit Moderatorin Cathy Hummels (35) auch stets zuverlässig einiges an Streitpotential auf. Doch obwohl die Show längst abgedreht ist, herrscht unter den Kandidaten zum Teil wohl immer noch dicke Luft.

Zoff nach „Kampf der Realitystars“ – Emmy Russ als einzige von WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen

Erst vergangenen Mittwoch (12. April) starte bei RTLZWEI die vierte Staffel von „Kampf der Realitystars“, doch schon jetzt steht fest: In den kommenden Folgen dürfte noch fleißig gezofft werden – höchstwahrscheinlich auch dank TV-Sternchen Emmy Russ (23; u. a. „Berlin – Tag & Nacht“, „Promi Big Brother“), die allerdings erst in einer späteren Episode den titelgebenden „Schiffbruch am Traumstrand“ erleiden wird. Obwohl die 23-Jährige im Nachhinein zur Gruppe stößt, scheint sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.

Mindestens einem der „Kampf der Realitystars“-Kandidaten ist Emmy Russ allem Anschein nach mächtig auf die Füße getreten: Wie die in Madrid wohnhafte Blondine am Donnerstagabend (13. April) via Instagram berichtete, habe sie Wind von einer WhatsApp-Gruppe bekommen, in der sich alle anderen 21 Show-Teilnehmer befinden – nur sie nicht: „Direkt nach Drehschluss wurde von einer Kandidatin eine Gruppe mit allen anderen Kandidaten erstellt. Alle sind in dieser Gruppe drin! Und jetzt ratet mal, wer nicht gefragt wurde? Ratet mal, wer einfach ausgeschlossen wurde? Ja, ich!“

Das sind die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ 2023 Giulia Siegel (48), Daisy Dee (52), Aneta Sablik (34), Ingrid Pavic (34), Percival Duke (58), Paul Janke (41), Uschi Hopf (76), Antonia Hemmer (22), Matthias Mangiapane (39), Peggy Jerofke (47), Eva Benetatou (30), Serkan Yavuz (28), Emmy Russ (23), Manni Ludolf (60), Bernd Kieckhäben (33), Daniel Schmidt (39), Lukas Baltruschat (28), Sarah Knappik (36), Sascha Sirtl (43), Jay Sirtl (45), Tim Sandt (32), Nico „Patsche“ Patschinski (46), Jéssica Sulikowski (29)

Hat es zwischen Emmy Russ und „Kampf der Realitystars“-Konkurrentin gekracht?

Den eiskalten Gruppenausschluss empfinde sie als „hinterhältig“ und „nicht cool“, so Emmy Russ weiter. Dabei klingt es beinahe so, als habe die von ihr nicht namentlich genannte „Kampf der Realitystars“-Konkurrentin sie ganz bewusst ausgeschlossen – und auch die anderen vermissten die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin anfangs offenbar nicht: „Wochenlang habe ich nichts von der Gruppe gewusst, bis eine andere Kandidatin mich gefragt hat, warum ich da nicht drin bin.“ Besonders dreist: Die Erstellerin der Gruppe habe ihr wenig später bei Instagram geschrieben, als sei nichts gewesen.

„Kampf der Realitystars" ist längst abgedreht, doch nun sorgt eine geheime WhatsApp-Gruppe, aus der Emmy Russ (l.) als einzige Kandidatin ausgeschlossen wurde, für Unmut …

„Natürlich habe ich nicht geantwortet“, erklärt Emmy Russ, die zu guter Letzt noch verspricht: „Sobald ich in die Sendung komme, gibt es Unterhaltung bis zum Gehtnichtmehr.“ Vielleicht zeichnet sich nach der Ausstrahlung dann ja auch ab, welche andere Kandidatin die 23-Jährige von den anderen Promis separieren wollte. Enthüllungen stehen in der RTLZWEI-Show ohnehin an der Tagesordnung: In der ersten „Kampf der Realitystars“-Folge sprach schon Sarah Knappik (36) über ihre Gewichtszunahme. Verwendete Quellen: instagram.com/emmyruss, rtl2.de

