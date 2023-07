Mission: Impossible: Tom Cruise will weitermachen, bis er 80 ist

Keine frühe Rente für den Actionfilm-Star

+ © Paramount Pictures Hayley Atwell und Tom Cruise im Film „Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One“ © Paramount Pictures

Mit 61 Jahren gehört Tom Cruise längst nicht zu den Actionrentnern Hollywoods. Vorsichtshalber hat er nun angedeutet, dass er noch lange als Ethan Hunt aus der „Mission: Impossible“-Filmreihe weitermachen möchte.

Arnold Schwarzenegger ist 75, Sylvester Stallone ist 77 und Harrison Ford ist 80 Jahre alt und allesamt sind noch in Actionrollen aktiv. Da wirkt Tom Cruise mit seinen 61 Jahren fast schon wie ein Jungspund in Hollywood. Er scheint auch noch viel vorzuhaben, denn in einem Interview mit dem Sydney Morning Herald (via THR) wurde er zu Ford und dessen Alter als Actionheld befragt: „Harrison Ford ist eine Legende, ich hoffe, dass ich so lange machen kann - ich habe noch 20 Jahre, um zu ihm aufzuholen. Ich hoffe, dass ich ,Mission:-Impossible‘-Filme machen kann, bis ich sein Alter erreiche.“

Tom Cruise seit 27 Jahren in „Mission:-Impossible“-Einsätzen

Schon seit langem leistet er Dinge, die für einen Schauspieler seines Alters herausragend und riskant sind, wenn man sich die Stunts in „Mission: Impossible“ oder „Top Gun 2: Maverick“ anschaut. Vor 27 Jahren schlüpfte er zum ersten Mal in die Rolle des IMF-Agenten Ethan Hunt. Wie es mit der Filmreihe weitergeht, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)