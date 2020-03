Live-Ticker: Showdown zwischen  Wendler und Pocher - Comedian legt mit YouTube-Video vor

Live-Show bei RTL

Seit Wochen liefern sich Oliver Pocher und Michael Wendler bei Instagram einen Schlagabtausch. Bei RTL kommt es nun live zum Showdown. Das Duell im Live-Ticker.

Oliver Pocher parodiert Michael Wendler seit Wochen bei Instagram .

parodiert seit Wochen bei . Am Sonntag kommt es zum großen Duell live im TV .

. RTL zeigt „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ zur Primetime.

19.55 Uhr: Nicht mehr lange, dann geht das große Duell los: Oliver Pocher ist bereit, wie auf seinem Twitter-Profil zu sehen ist.

Update vom 1. März, 9.39 Uhr: Oliver Pocher hat im Vorfeld zum Duell mit dem Wendler vorgelegt. Zusammen mit dem Youtuber Phil Laude hat Pocher eine Version von „Nicht lachen“ gespielt. Bekannt geworden ist dieses Spiel durch Joko und Klaas in „Circus Halligalli“.

In der Pocher-Laude-Version wurden in 4 Minuten und 52 Sekunden gegenseitig „Wendler-Witze“ erzählt. Der Verlierer musste dann eine Stunde die kurze Version „Egal“ von einem Wendler-Song anhören.

So lief das Spiel ab:

ACHTUNG SPOILER

Der Pocher hat diesen Wettkampf gewonnen. Und ja, Phil Laude hat sich eine Stunde „Egal“ angehört. Da gibt es sogar ein Beweisvideo.

Update 29. Februar, 13.07 Uhr: Oliver Pocher und Michael Wendler lieferten sich bei „Let‘s Dance“ einen Schlagabtausch. Eine extrem freizügige Laura Müller erntete Kritik.

News vom 28. Februar, 16.00 Uhr: Köln - Am Sonntagabed kommt es zum Showdown: Bei RTL steigt das große Duell zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher. Der Privatsender zeigt die Show mit dem Namen „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Seit Wochen liefern sich der Wendler und der Comedian einen Instagram-Krieg. Pocher legte mit zahlreichen Parodien vor, Wendler konterte. In seinem neuesten Anti-Wendler-Beitrag bei Instagram* gießt er nochmal ordentlich Öl ins Feuer.

Mit dem Bild nimmt er offenbar den großen Altersunterschied zwischen Laura Müller und dem Wendler, der offenbar einen Heiratsantrag vor laufenden Kameras plant, aufs Korn.

Oliver Pocher gegen Michael Wendler: Das große Duell live bei RTL

Nun soll der Streit in einem Fernsehduell live entschieden werden. RTL gab bereits erste Details zur Show bekannt: So messen sich die beiden zunächst in neun Spielrunden, in denen sie Punkte sammeln können. Um das Konto aufzustocken, spielen in einigen Runden auch die Partnerinnen mit: Wendlers Freundin Laura Müller, die mit Playboy-Fotos nachlegte, und Pochers Frau Amira. Der Schlagabtausch gipfelt im großen Finale, wo den Kontrahenten eine Überraschung erwartet, wie es auf rtl.de heißt.

Durch die Show führt Laura Wontorra als Moderatorin. Der Sender versichert: Sollten der Wendler und Pocher das Duell nicht erst nehmen, darf Wontorra gelbe und rote Karten verteilen. Bei Rot gibt es Punktabzug.

