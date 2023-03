„Mein Geld geht zur Neige!“: Robert Geiss kann seine Rechnung nicht bezahlen

„Ach du Schnitzel!“

Eigentlich müsste sich Selfmade-Millionär Robert Geiss wegen seiner Finanzen keine Sorgen machen. Doch beim Shopping-Trip geht ihm plötzlich das Geld aus.

Dubai – Die Geissens sind mitten im Umzugsstress. Weil sie keine Lust haben, während ihrer häufigen Dubai-Trips immer nur im Hotel zu wohnen, haben sich Robert (59) und Carmen Geiss (57) kurzerhand entschlossen, sich in dem Emirat eine eigene Bleibe zu kaufen. Doch Dubai ist teuer – das muss auch „Roberto Geissini“ feststellen.

Die Geissens geraten in Dubai in Kaufrausch

In der neuen Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ wird geshoppt, was das Zeug hält – schließlich muss das neue Zuhause der Geissens standesgemäß eingerichtet werden. Im Einkaufscenter gibt es für Robert kein Halten mehr – sehr zum Leidwesen von Ehefrau Carmen Geiss. „Wir brauchen es, glaub es mir“ – versucht Robert sie vom Kauf eines bunt leuchtenden Lautsprechers zu überzeugen. „Robert, wenn du das kaufst, ich schwör‘s dir – ich dreh’ am Rad“, warnt ihn die 57-Jährige.

Doch Robert lässt sich nicht abhalten und verfällt gerade zu in einen Kaufrausch. „Das ist besser als alles andere“, argumentiert er. „Das andere ist ja wieder für Idioten“, und zu solchen zählt sich Robert Geiss selbstverständlich nicht. Doch als es ans Bezahlen seiner ganzen Schätze geht, folgt plötzlich das böse Erwachen.

+ Carmen Geiss ist total genervt von Roberts Shoppingwahn © RTL+

Robert Geiss kann seine Einkäufe nicht bezahlen

Beim Blick in sein Portemonnaie muss er feststellen, dass er nicht genug Bares dabei hat. „Hast du Geld noch, Carmen?“, fragt er seine Frau. „Ja, wieso? Hast du wieder nichts?“, will die wissen. „Nee, mein Geld geht zur Neige“, muss Robert zugeben. „Gib mir wenigstens tausend“, bittet er. „Ach, du Schnitzel“, entfährt es da Carmen, bevor sie resigniert in die eigene Tasche greift. „Ich weiß nicht, wie man so sein Geld immer rausschmeißen kann“, wundert sie sich.

Roberts Konkurrenz: So viel Geld haben die reichsten Promis George Lucas: 10 Milliarden Euro Steven Spielberg: 8 Milliarden Euro Kanye West: 4 Milliarden Euro Oprah Winfrey: 3,5 Milliarden Euro Jami Gertz: 3 Milliarden Euro (Quelle: celebritynetworth.com)

Wer wissen möchte, ob der Shopping-Trip der Geissens noch weiter eskaliert ist, kann sich die neue Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montagabend (13. März) um 20.15 Uhr auf RTL2 oder bereits jetzt in der Mediathek RTL+ anschauen.

Nach dem anstrengenden Shopping geht es erst einmal auf eine entspannende Schiffstour. Doch Carmen und Tochter Shania blamieren sich ziemlich – „Wenn du zwei Blonde auf ein Boot lässt“, stichelt die brünette Davina Geiss schadenfroh. Verwendete Quellen: RTL+; celebritynetworth.com

Rubriklistenbild: © RTL+