Panne bei Markus Lanz am Dienstagabend: In der Mediathek fehlen am nächsten Tag plötzlich Teile der Sendung - sie wurden rausgeschnitten. Was verschweigt das ZDF?

Bei Markus Lanz am Dienstagabend (29.10.2019) gab es eine Panne

Das ZDF hat den Moment in der Mediathek herausgeschnitten

Will der Sender etwas verheimlichen?

Hamburg - Pünktlich um 22.30 Uhr startete am Dienstagabend auf ZDFMarkus Lanz. Auf den ersten Blick wirkte bei der Sendung alles normal. Als Gäste saßen unter anderem Schauspieler Ottfried Fischer und Ex-Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer bereit.

Markus Lanz: Panne zum Start der ZDF-Sendung

Aber halt, da stimmt doch etwas nicht? Gerade eingefleischte ZDF-Zuschauer dürften das sehr verwundert haben. Waren die nicht schon in der Sendung von letzter Woche, am 23. Oktober, zu Gast? Das waren die fünf bekanntesten Gäste bei Markus Lanz (50) im Oktober:

Markus Lanz: Sendung abgebrochen - Text erscheint auf Bildschirm

Erst einmal passierte jedoch gar nichts. Die alte Markus-Lanz-Sendung wurde ganz normal weiter abgespielt. Erst nach etwa 2.30 Minuten bemerkte beim ZDF anscheinend jemand den fatalen Fehler.

Die Folge: Plötzlich erschien auf den Fernsehgeräten ein Gewitterbild. Darauf in einem orangen Kreis der Text: „Störung. Gleich geht's weiter.“ Etwa 25 Sekunden flimmerten die Worte über den Bildschirm. Dann startete der Vorspann zur Talkshow von Markus Lanz plötzlich aufs Neue.

Markus Lanz: Moderator geht nicht auf Panne ein

Doch jetzt waren neue Gäste zu sehen: SPD-Chef Wolfgang Tiefensee aus Thüringen, die Journalisten Kristina Dunz und Markus Feldkirchen sowie Astrophysiker Harald Lesch. ModeratorMarkus Lan z ging in seiner Sendung nicht auf diePanne ein - denn bei der Talkshow handelt es sich um keine Live-Übertragung. Dafür reagierte das ZDF. Der Fernsehsender nahm die Panne gelassen.

Markus Lanz: Teile der Sendung rausgeschnitten - was verschweigt das ZDF?

„Uuuups, da hat sich Bänder-Bernhard wohl vergriffen..“, postete der öffentlich-rechtliche Fernsehsender auf Twitter - und schob die Schuld auf „Bänder-Bernhard“. Doch ganz so entspannt schien das ZDF den Fehler doch nicht zu sehen: Auf der ZDF-Mediathek ist der Fernsehpatzer verschwunden, die ersten Minuten der Talkshow wurden präzise herausgeschnitten.

Panne bei Markus Lanz: Das sagt die Pressesprecherin auf Anfrage

Will das ZDF etwas verschweigen? Nein, sagt eine Sprecherin des ZDF in Mainz auf Anfrage von Ippen-Digital. „Aus Hamburg wurde versehentlich die falsche Sendung eingespielt. Der Fehler wurde schnell bemerkt, nach 3 Minuten war die korrekte Sendung ausspielbereit. Die Zuschauer wurden mit einer Störgrafik darauf hingewiesen, dass ein Problem vorliegt.“

