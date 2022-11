Mark Forster beeindruckt Fans – und veröffentlicht Fotos aus seiner Jugend

Hit-Sänger mit der Basecap

Popstar Mark Forster bei einem Konzert.

So hat man den Sänger Mark Forster noch nie gesehen! Lesen Sie hier, welche privaten Aufnahmen der rheinland-pfälzische TV-Star auf TikTok preisgibt:

Popsänger Mark Forster ist seit Jahren eine Konstante der Castingshow „The Voice of Germany“. Seit 2017 bewertet er als Coach die Talente und ist regelmäßig im TV zu sehen. Selten erfahren die Fans Privates über den 39-Jährigen, vor allem über seine Ehe mit Sängerin Lena Meyer-Landrut oder seine Rolle als Familienvater. Doch ab und zu gewährt Mark Forster, der für seine Lieder „Übermorgen“, „Chöre“ und „Wir sind groß“ bekannt ist, Einblicke in sein Leben. So wie jetzt:

MANNHEIM24 verrät, welche Bilder und Videos Mark Forster nun mit seinen Fans teilt.

Wenig ist bekannt aus der Kindheit des Hit-Sängers und Songwriters. Bis jetzt! Auf TikTok postet Forster, den man normalerweise nie ohne Basecaps sieht, unter „Memories & Stories“ einen neuen Clip, in dem seine Fans den jungen Mark kennenlernen. (sik)