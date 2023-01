Manuel Flickinger feiert Dschungelcamp-Nachrückerin 2023

Überraschung in neuer Staffel

Überraschung beim Dschungelcamp! Eine Kandidatin rückt nach. Lesen Sie hier, Manuel Flickingers klare Haltung:

Na, was ist da denn los?! Das Dschungelcamp auf RTL hat noch gar nicht richtig angefangen, schon gibt es die erste Nachrückerin! Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet, wird Djamila Rowe beim Dschungelcamp 2023 nachrücken. Die 55-Jährige war bereits in der Ersatzshow 2021 zu sehen, belegte hier den zweiten Platz. 2023 versucht sie ihr Glück im australischen Dschungel!

Djamila ist bereits aus diversen Reality-Formaten bekannt. 2004 machte sie bei der Kult-Show „Die Alm“ auf ProSieben mit. Es folgten weitere Auftritte in „Big Brother“, „We are Family!“ oder „Adam sucht Eva“. Djamila wurde insbesondere durch ihre angebliche Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer in Deutschland bekannt. Nun soll sie als Nachrückerin in den australischen Dschungel reisen.

