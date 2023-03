Manipulation bei DSDS? Kandidaten fürchten nach Sabotageaktion um Gesundheit

„Unmenschlich“

Rätselhafter Vorfall bei DSDS: In der Nacht vor den Phuket-Recalls versucht ein Unbekannter, gleich mehrere Kandidaten stimmlich auszuschalten – mit einem ganz perfiden Plan!

Phuket – Um am Ende auch wirklich Superstar zu werden, ist einem der verbliebenen DSDS-Kandidaten offenbar jedes Mittel recht: Weil sich die Konkurrenz in der Jubiläumsstaffel als unglaublich stark erwiesen hat, versucht ein Nachwuchstalent, während der Recalls Peris (24) und Kiyan (25) mit unmoralischen Methoden auszuschalten.

DSDS-Kandidaten stinksauer – Unbekannter versucht, Recalls zu manipulieren

In Folge 15 von „Deutschland sucht den Superstar“ (11. März) wird einmal mehr ordentlich ausgesiebt: Nur noch 20 DSDS-Kandidaten sind übrig – doch für fünf von ihnen endet die Reise an Phukets Traumstränden, wo die Jury um Dieter Bohlen (69) trotz des sonnigen Urlaubsflairs erneut eiskalt bewertet. Die Anspannung steigt – und damit offenbar auch der Wille, Recht und Ordnung über Bord zu werfen. Denn bereits in der ersten Nacht ereignet sich ein rätselhafter Vorfall, der am nächsten Morgen für Entsetzen sorgt.

„Besser, wenn wir nicht herausfinden, wer es war. Sonst gibt es ganz viel Ärger“, schimpft Peris kurz nach dem Aufstehen und auch sein eigentlich dauerstrahlender Kompagnon Kiyan ist ganz und gar nicht glücklich: „Ich bin eigentlich jemand, der nie sauer ist. Aber ich bin echt enttäuscht.“ Der Unmut ist nur allzu verständlich: Nachts hat sich jemand in das Zimmer der Jungs geschlichen und die Klimaanlage auf 18 Grad runtergedreht – das hätte übel enden können, behauptet Peris: „Wenn ich nicht aufgewacht wäre, wären wir beide wahrscheinlich ohne Stimme aufgewacht.“

Aus 20 mach 15: Für diese fünf DSDS-Kandidaten war in Folge 15 Schluss Dilara Sabahat (17) aus Neumünster Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf Isa Berisha (22) aus Salzgitter Olga Levit (29) aus Berlin Sidan Yilmaz (22) aus Altenholz

Unschöner Zwischenfall bei DSDS – Jurychef Dieter Bohlen nimmt es mit Humor

Als Übeltäter kommt nur einer der anderen DSDS-Kandidaten infrage: „Vielleicht versuchen einige durch solche Aktionen und Taktiken Superstar zu werden?“, zeigt sich Peris schockiert, während der entsetzte Kiyan den Vorfall als „unmenschlich“ bezeichnet. Weil sein Zimmergenosse blitzschnell reagierte, konnte die große Katastrophe allerdings gerade so abgewendet werden. Die Sabotageaktion dringt sogar bis zur Jury vor.

+ Kiyan (l.) und Peris sind fassungslos: Mitten in der Nacht hat sich ein Unbekannter in ihr Zimmer geschlichen und die Klimaanlage heruntergedreht – das hätte üble Folgen für ihre Stimme haben können (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/DSDS

„Ihr glaubt, das kann kein Zufall sein?“, erkundigt sich Leony (25) besorgt. Dieter Bohlen nimmt die Angelegenheit dahingegen mit Humor und witzelt, man habe Peris deshalb extra den Titel „Ich hass dich“ von Nina Chuba (24) und Chapo102 zugeteilt. Ob wirklich Gefahr drohte, ist allerdings fraglich: Experten empfehlen sogar eine Schlafzimmertemperatur von 16 bis 18 Grad.

Wer für das vermeintliche Drama verantwortlich ist, kann bis zuletzt nicht geklärt werden, dafür können Peris und Kiyan aufatmen: Sie stehen trotz des Zwischenfalls auch den vierten Recall durch. Bereits eine Runde zuvor kam es in Thailand zu dramatischen Szenen: Wenige Minuten nach Dieter Bohlens knallharter Kritik kollabierte eine DSDS-Kandidatin. Verwendete Quellen: „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL/RTL+; Staffel 20, Folge 15), rtl.de

Rubriklistenbild: © Screenshot/RTL/RTL+/DSDS