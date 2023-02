Männer stören Interview bei „stern TV“ – was genau dahintersteckt

Steffen Hallaschka irritiert

© RTL / Stefan Gregorowius

Bei „stern TV“ spielen sich kuriose Szenen ab. Während der Moderator Dschungelkönigin Djamila Rowe interviewt, stören zwei junge Männer. Lesen Sie hier, was dahintersteckt:

Die RTL-Show „stern TV“ gehört zu den Klassikern der Fernsehlandschaft. Seit 1990 wird hier auf unterhaltsame Art und Weise über die wichtigen Boulevard-Themen gesprochen und Prominente interviewt. In der Folge von Mittwoch (1. Februar) geht es um das aktuelle Dschungelcamp. Moderator Steffen Hallaschka hat dafür niemand geringeren als die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe zu Gast. Doch zwei junge Männer stören plötzlich das Interview. Einer davon hat sich mittlerweile zu dem Grund geäußert.

MANNHEIM24 berichtet, was genau bei „stern TV“ passiert ist und was der Grund dafür sein soll.

„Was ist denn hier heute Abend los“, fragt Steffen Hallaschka sichtlich irritiert und aufgebracht. Der Moderator von „stern TV“ will an diesem Abend eigentlich nur die Dschungelkönigin Djamila Rowe interviewen, als das undenkbare passiert. (dh)