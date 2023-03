„Das war nichts!“ – Cora Schumacher erhält schlechteste „Let‘s Dance“-Bewertung aller Zeiten

-1 Punkt

„Let‘s Dance“ ist DIE Tanzshow im deutschen Fernsehen. Nicht verwunderlich, dass es dort mal gute und mal schlechte Performances gibt. Aber diese Teilnehmerin hat wirklich den Vogel abgeschossen.

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der Promis gemeinsam mit Profis das Tanzbein schwingen. „Let‘s Dance“ bei RTL ist für viele Fernseh-Zuschauer DIE Tanzshow im deutschen TV schlechthin. Hier ist das Ziel der deutschen Promis eines: Sie wollen „Dancing Star“ werden. Neben Performances, die einen zum Staunen bringen, gibt es jedoch welche, die das Auge schmerzen. So auch diese Kandidatin, die die schlechteste Bewertung in der Geschichte von „Let‘s Dance“ bekommt. Alle Sendetermine von „Let‘s Dance“ gibt es übrigens hier auf einem Blick.

Schlechteste Bewertung bei „Let‘s Dance“: Es gibt viele Anwärter

Die Fernseh-Zuschauer schalten normalerweise bei „Let‘s Dance“ ein, um schöne und außergewöhnliche Tänze zu flotter Musik zu sehen. So gilt zum Beispiel in der diesjährigen „Let‘s Dance“-Staffel Anna Ermakova bereits nach der ersten Show als Favoritin. Aber es muss auch mal Teilnehmer der Tanz-Show geben, die die Norm nicht erfüllen.

In der Geschichte von „Let‘s Dance“ waren schon viele schlechte Tänze zu sehen. Dabei gelten Heide Simonis, Jenny Elvers und Bernhard Brink als legendäre Loser von „Let’s Dance“. Doch eine Teilnehmerin aus dem Jahr 2015 schafft es, all diese Promis noch in den Schatten zu stellen: Die Rede ist von Cora Schumacher. Sie legt zusammen mit Tanz-Profi Erich Klann einen Jive zu Taylor Swifts „Shake It Off“ aufs Parkett, der schon beim Zusehen schmerzt.

Gewinner des RTL-Formats „Let‘s Dance“ – das sind die Dancing Stars aus allen Staffeln Gewinner des RTL-Formats „Let‘s Dance“ – das sind die Dancing Stars aus allen Staffeln

Schlechteste Bewertung bei „Let‘s Dance“ 2015: Cora Schumacher trägt die Krone

Eingefleischte „Let‘s Dance“-Fans können sich bestimmt noch an die Jive-Performance zu „Shake It Off“ von Cora Schumacher und Erich Klann erinnern. Und eben diese Fans werden – wie Juror Joachim Llambi in der 2023er-Staffel – einen Flashback erlebt haben, als Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzovs ebenfalls einen Jive zu diesem Song tanzen. Llambi scheint der Auftritt von Cora Schumacher noch immer nachzuhängen „Ich habe eine Liste bekommen und da stand dieser Tanz drauf... ich habe ein schlechtes Gefühl bekommen“, sagt er 2023 in der Live-Show.

Aber zurück zu 2015 und zur Performance von Cora Schumacher und Erich Klann. Nach dem Auftritt des Paares zu „Shake It Off“ sind sowohl das Saal-Publikum als auch die Zuschauer zu Hause auf die Meinungen der Juroren gespannt. Jorge Gonzalez hadert sichtlich mit sich selbst, um noch nette Worte zum Auftritt zu finden: „No comment!“, sagt er dann schlussendlich. Auch Jurorin Motsi Mabuse tut ihr Bestes, um freundlich zu bleiben, muss dann aber gestehen, sie habe „ein bisschen Angst“. Denn nach ihr kommen die vernichtenden Worte von Joachim Llambi.

Llambi kann Cora Schumacher wohl absolut nicht leiden. Die hängt ihm immer noch nach. #letsdance — Asta_M (@the_asta) February 24, 2023

Schlechteste Bewertung bei „Let‘s Dance“: Joachim Llambi findet keine netten Worte

Wer „Let‘s Dance“ regelmäßig schaut und kennt, weiß ganz genau, dass Joachim Llambi kein Blatt vor den Mund nimmt. Deshalb auch sein vernichtendes Urteil zu Cora Schumachers Performance: „Null Körpergefühl, kaum Körperspannung, teilweise die Choreo vergessen...“, zählt er auf, was die Ex-Formel-1-Gattin mit oben genannten Losern von „Let‘s Dance“ gemein hat. Dann redet er sich in Rage: „Von den Top Ten in allen Staffeln sind Sie nach unten wirklich unter den Top drei – locker. Das war nichts!“

Da für Llambi dieser Tanz wirklich grottenschlecht war, fällt auch die Punktevergabe am Ende ernüchternd aus: Minus einen Punkt kann sich Cora Schumacher ertanzen. Am Ende kommt sie dann auf 7 Punkte. Als Joachim Llambi 2023 dann wieder über den „Minus-eins-Moment“ spricht, feiern es die Fans auf Twitter : „Llambi kann Cora Schumacher wohl absolut nicht leiden. Die hängt ihm immer noch nach.“ Nach der ersten Live-Show von „Let‘s Dance“ 2023 muss übrigens Alex Maria Peter bereits das Parkett verlassen – hier auf einem Blick, wer bei „Let‘s Dance“ raus und wer noch dabei ist.

Schlechteste „Let‘s Dance“-Bewertung: Cora und Ralf Schumacher verärgert

Dass Joachim Llambi auch acht Jahre später noch immer auf der Performance von Cora Schumacher rumreiten muss, finden die Betroffene und ihr Ex-Mann unglaublich. Natürlich bekommt die 46-Jährige die Sticheleien in der 2023er-Ausgabe mit und äußert sich dazu auf Instagram: „Seit acht Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming und die Diskriminierungen dieses frauenfeindlichen Mannes. Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen und verletzen mich sehr!“

Auch ihr Ex-Mann Ralf Schumacher meldet sich in auf Instagram in einem kurzen Video zu Wort: „Lieber Herr Llambi, liebe Leute der RTL, ihr habt euch kürzlich von jemandem getrennt, der angeblich auch nicht mehr in die Zeit passt mit seinen Äußerungen. Und ich muss sagen: Herr Llambi passt schon lange nicht mehr in die Zeit.“ So sei es bereits 2015 gewesen. Doch damit nicht genug, weiter sagt er: „Das Verhalten von Herrn Llambi war absolut inakzeptabel, das hat nichts mit fachlicher Kompetenz zu tun gehabt.“ (rah)

Rubriklistenbild: © RTL Screenshot