„Let‘s Dance“ 2020 (RTL): Steht das Sieger-Traumpaar nach der ersten Folge längst fest? 

Man munkelt es schon! War das bereits die Vorentscheidung gleich in der ersten RTL-Folge von „Let‘s Dance“? Es scheint ein klares Favoritenpaar zu geben!

Am Freitag startete eine neue Staffel von „Let‘s Dance“ auf RTL*.

In der ersten „Let‘s Dance“-Folge* wurden die neuen Tanzpaare gebildet.

Und schon jetzt scheint es ein klares Favoritenpaar zu geben.

Let‘s Dance 2020 auf RTL: Das Sieger-Traumpaar scheint schon festzustehen

Am Freitag lief erst die allererste Folge der neuen „Let‘s Dance“-Staffel - doch insgeheim munkelt man, dass das Siegerpaar schon jetzt feststeht. Zumindest sind die beiden haushohe Favoriten auf das Traumpaar der diesjährigen Staffel!

Der erfolgreichste „Let‘s Dance“-Profitänzer Massimo Sinató durfte sich als Sieger der Profi-Challenge 2019 in der Live-Show seine Tanzpartnerin unter allen Kandidatinnen auswählen - und er zögerte nicht lange. Seine exklusive Wahl fiel auf Lili Paul-Roncalli*. Der 39-Jährige und die 21-Jährige - schon auf den ersten Blick ein attraktives Tanz-Traumpaar.

Massimo Sinató bringt die „Let‘s Dance“-Kandidatinnen weit nach vorne - auch Lili Paul-Roncalli?

Massimo Sinató konnte die Show 2010 gewinnen - an seiner Seite: Sophia Thomalla. Danach gelangen ihm weitere überzeugende Auftritte. Mit Rebecca Mir*, seiner heutigen Ehefrau, die er bei der RTL-Show kennenlernte, holte er 2012 den zweiten Platz. Ebenso mit Mink-Khai Phan-Thi (2015). Auch mit Jana Pallaske (2016) und Angelina Kirsch (2017) schaffte er es ins Finale. Eine Mega-Bilanz!

Er ist also der Mann, der seine Tanzpartnerinnen zum Erfolg führt. Entsprechend kündigte Moderator Daniel Hartwich frech das „Massimo-Sinató-Paket“ an - bestehend aus „viel Schweiß und viel Anfassen“!

RTL-Tanzshow: Zirkusdirektor-Tochter Lili Paul-Roncalli bei „Let‘s Dance“ - wer soll sie noch stoppen?

Dass Sinatós Wahl auf Lili Paul-Roncalli fiel, lag sicher nicht nur an der Optik der Tochter von Zirkus-Direktor Bernhard Paul (sie hat gewisse Ähnlichkeiten mit seiner Ehefrau Rebecca Mir). Sondern auch an ihrem eindeutig vorhandenen Tanztalent. Ihre Beweglichkeit hat sie im Zirkus gelernt, dort tritt sie als Akrobatin auf. Seit ihrem sechsten Lebensjahr trainiert sie täglich in der Manege. In einem Bild-Interview sagte sie mal über sich: „Meinen Körper zu verbiegen ist das, was ich bisher am besten kann.“Schon bei ihrem ersten Auftritt, einem Salsa-Gruppentanz, sahnte sie 21 Punkte von der Jury ab*. Gar nicht schlecht für den Anfang!

„Let‘s Dance“ (RTL): Wird Tijan Nije der schärfte Konkurrent für Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató?

Und so gibt es schon nach der allerersten Folge ein klares Favoriten-Paar: Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli. Bleiben nur zwei Fragen: Hat RTL einen Fehler gemacht, indem sie Sinató die freie Damenwahl ließ? Und wer kann die beiden noch stoppen?

Zumindest einen Konkurrenten erkennen die TV-Zuschauer schon: Tijan Njie* zeigte neben der Roncalli-Tochter die stärkste Kandidaten-Leistung des Abends. Er holte sogar noch mehr Punkte als sie: 23! Und Tijan Nije bekam das Direkt-Ticket von den TV-Zuschauern - und ist somit schon sicher eine Runde weiter!

Die Wendler-Freundin Laura Müller sorgte bei der ersten „Let‘s Dance“-Folge auch für Aufsehen* - und bekam einen pikanten Tanzpartner. RTL-Nachrichtensprecherin Ulrike von der Groeben* präsentierte sich bei der Tanz-Show so freizügig wie nie.

