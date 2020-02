„Let‘s Dance“: Laura Müller deutet perfiden Plan an - und das wird Michael Wendler nicht gefallen

Er wollte nicht, dass sie mitmacht

Am heutigen Freitagabend startet die 13. Staffel „Let‘s Dance“ auf RTL. Mit dabei sein wird Laura Müller - und die hätte gar nichts dagegen, ihren Freund Michael Wendler eifersüchtig zu machen.

Köln - Am heutigen Freitag, dem 21. Februar, startet die 13. Staffel der beliebten RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“*- und ein Star der Show wird Laura Müll er* sein, die vor allem durch ihre Beziehung mit dem 25 Jahre älteren Michael Wendler bekannt geworden ist. Dafür musste sich die 19-Jährige erst mal gegen ihren Freund durchsetzen: Wie aus einem von RTL veröffentlichten Video-Clip hervorgeht, wollte der 47-Jährige ursprünglich nicht, dass seine Freundin Teil der Show wird.

Michael Wendler: „Ich habe ihr davon abgeraten, bei Let‘s Dance mitzumachen“

„Ich hab ihr sofort, als die Anfrage kam, davon abgeraten, bei Let‘s Dance mitzumachen“, meint Wendler in dem Video. Aber warum? Die Antwort liefert der Sänger direkt mit: Er habe das persönlich total unterschätzt. „Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, das kann man sich nicht vorstellen, das sieht irgendwie so sweet aus, wenn man dann irgendwie am Freitagabend da über die Tanzfläche fegt, für die Zuschauer ja eigentlich nur gefühlte zwei Minuten, aber da steckt so viel Arbeit dahinter.“ Man müsse das Tanzen wirklich lieben, um bei Let‘s Dance mitzumachen - und es sei nun mal eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, für die Laura Müller ganz offensichtlich bereit ist, sich gegen ihren Freund aufzulehnen: „Sie sagte mir, ohne mit der Wimper zu zucken sofort: ‚Ich will das. Ich will bei Let‘s Dance mitmachen, ich träume mein ganzes Leben davon.‘“

Laura Müller hätte nichts dagegen Michael Wendler bei Let‘s Dance eifersüchtig zu machen

Davon ließ der 47-Jährige sich wohl erweichen: „Was soll ich dazu noch sagen? Da war ich halt dann auch entwaffnet“, erzählt Wendler. Könnte ein Grund für seine ursprüngliche Ablehnung auch gewesen sein, dass er eifersüchtig ist, wenn seine Laura sehr eng mit einem anderen Mann tanzt - und das in aller Öffentlichkeit? Darauf liefertLaura Müller die Antwort: „Michael ist eigentlich nicht so eifersüchtig.“ Das findet die 19-Jährige aber wohl gar nicht so lobenswert wie vielleicht gedacht: „Ich find das nicht verkehrt, wenn er dann doch mal hinschaut und sich vielleicht so denkt: ‚Oh, das ist aber ein bisschen nah.‘“

Wird Laura absichtlich versuchen, ihren Michael eifersüchtig zu machen? Offenbar ja. Sie scheint einen perfiden Plan zu verfolgen: „Das schmeichelt ja auch einer Frau, wenn der Mann so ein bisschen eifersüchtig wird und nach dir zwei Mal schaut“, meint sie zumindest.

