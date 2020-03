„Let‘s Dance“ 2020: „Notfall in meiner Familie“ - beklemmende Video-Botschaft in RTL-Show

Er war nicht dabei

In „Let‘s Dance“-Folge vier wird ein Promi-Kandidat aussetzen. Außerdem gibt es einige Umstellungen wegen des Coronavirus.

Die RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“* geht am Freitag (20. März) in Folge vier.

Einer der Promi-Tänzer* fällt in der Show allerdings aus.

Sänger John Kelly (53) bleibt wegen eines Krankheitsfalls in der Familie zu Hause.

Update 22.20 Uhr: Beklemmende Video-Botschaft von John Kelly in der RTL-Show „Let‘s Dance“. Der Sänger schaute ziemlich mitgenommen in die Kamera. Die Aufnahme wurde in der Live-Show eingespielt, denn wie bereits vorher angekündigt, nahm er am Freitag nicht an der Tanzshow teil.

Er sprach von einem „Notfall“ in seiner Familie, ohne mehr Details zu nennen. Schon vorher gab RTL bekannt, dass es einen Krankheitsfall gibt. Kelly hoffe darauf, in der nächsten Woche wieder dabei zu sein.

„Let‘s Dance“ 2020: Krankheitsfall! Heute fällt ein Promi-Kandidat aus

Elf Tanzpaare sind in der 13. Staffel von „Let‘s Dance“ aktuell noch dabei*. Doch nur zehn Paare werden in Folge vier auf dem Tanzparkett stehen. Denn Sänger John Kelly* setzt aus, wie RTL bekannt gab. Der Grund: In seiner Familie gibt es einen Krankheitsfall. Unklar ist aber, um wen es sich handelt. Laut RTL ist die Ursache aber nicht das Coronavirus, das gerade weite Teile des öffentlichen Lebens in Deutschland beeinflusst.

John Kelly ist Mitglied der berühmten Kelly-Family, er ist das fünfte Kind von Familienoberhaupt Daniel Jerome Kelly. In einem Instagram-Post hatte John Kelly kürzlich allen, die momentan im Gesundheitswesen im Einsatz sind, seinen Dank ausgedrückt:

„Let‘s Dance“ 2020:

Der 53-Jährige und seine Tanzpartnerin Regina Luca (31) wollten am Freitag eigentlich die „Let‘s Dance“-Jury mit einem Cha Cha von sich überzeugen. Doch daraus wird nun nichts. Der TV-Sender hofft, dass John Kelly nächste Woche wieder dabei sein wird. Es wird keinen Nachrück- oder Ersatzkandidaten für ihn geben. Bisher hatte John Kelly bei „Let‘s Dance“ eher magere Ergebnisse abgeliefert. Letzte Woche gab es nur 17 Punkte von der Jury, in der Vorwoche sogar nur zehn Punkte.

Laura Müller dagegen gefiel mit ihrem Charleston - doch die Songauswahl war noch interessanter als ihr Tanz.

„Let‘s Dance“ 2020: Änderungen in Folge vier wegen Coronavirus

Auch wenn es sich nicht um einen Coronavirus-Fall handelt, hat das Virus trotzdem weitreichende Auswirkungen auf die Tanzshow, die immer freitags um 20.15 Uhr auf RTL läuft*. Die vierte „Let‘s Dance“-Folge wird wieder vor leeren Rängen stattfinden*. Aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus müssen in der kommenden Show sogar Freunde und Familie der Kandidaten zu Hause bleiben. Ebenso soll der Platz im Wartebereich der Stars größer werden. Eine Notlösung, zu der RTL deshalb griff, gefiel den Zuschauern aber nicht. Der Tanz von Laura Müller dagegen schon - wobei die Freundin von Michael Wendler auch wegen einer besonderen Songauswahl im Gedächtnis blieb.

