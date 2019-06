„Let’s Dance“ 2019 (RTL) live im TV und Live-Stream: So sehen Sie heute das Finale

Übertragungen im deutschen Fernsehen

+ © TVNOW / Stefan Gregorowius Diese 10 Paare treten bei Let‘s Dance in der 5. Live-Show an. © TVNOW / Stefan Gregorowius

Ab Freitag, den 15. März, wird bei „Let’s Dance“ wieder das Tanzbein bei den Stars geschwungen. So sehen Sie die RTL-Show live im TV und im Live-Stream.

München - Fast ein Jahr ist es her, dass sich Moderator Ingolf Lück zusammen mit Profitänzerin Ekaterina Leonova den Titel im Finale von „Let’s Dance“ sichern konnte. Auch dieses Jahr sind eine Menge Promis dabei, unter anderem die Dschungelkönigin Evelyn Burdecki. An den Regeln hat sich nichts geändert. Wie gewohnt treten die Prominenten zusammen mit einem professionellen Tänzer oder einer Tänzerin als Paar auf. Für ein Novum sorgt derweil die Sängerin Kerstin Ott. Sie wird nämlich zusammen mit einer Frau übers Parkett wirbeln.

„Let’s Dance“ 2019: Bekannte Gesichter in der Jury

Auch die Jury ist wieder dieselbe. Profitänzerin Motsi Mabuse (37), der internationale Wertungsrichter Joachim Llambi (54) und der kubanische Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez (51) bewerten die Kandidaten. Nach den Tänzen verteilt die Jury 1 bis 10 Punkte. Es sind maximal 30 Punkt möglich. Das Paar mit der niedrigsten Jury-Wertung erhält einen Punkt und das Paar mit der höchsten Wertung 14 Punkte.

Aber nicht nur die Jury entscheidet, wer weiter kommt, ebenso dürfen die Zuschauer per Telefon oder SMS abstimmen. Auch hier werden die Paare in eine Rangfolge gebracht. Das Paar mit der geringsten Anzahl an Zuschauerstimmen bekommt einen Punkt und das Paar mit den meisten Stimmen 14 Punkte. Danach werden die Punkte der Jury und der Zuschauern zusammengezählt. Das Team mit den wenigsten Punkten muss die Show verlassen.

Die neusten Infos zu „Let’s Dance“ lesen Sie auch in unserem Übersichtsartikel zur Tanz-Show nach.

„Let’s Dance“ 2019 im Free-TV bei RTL

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ ist im Free-TV bei RTL zu sehen.

Der Sender überträgt die Folgen jeweils am Freitag um 20.15 Uhr.

Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Los geht‘s am 15. März 2019, das Finale läuft am 14. Juni 2019.

„Let’s Dance“ 2019 im Live-Stream bei TVNow

Wer keinen Zugang zu einem TV hat, kann „Let’s Dance“ auch im Stream bei TVNow anschauen.

Die Live-Sendezeiten sind genau wie im TV bei RTL um 20.15 Uhr. Allerdings benötigt man für einen Live-Stream einen TVNow-Premium-Account.

Bei TVNow kann man die Folgen aber auch nachträglich kostenlos anschauen.

„Let’s Dance“ 2019: Alle Sendetermine der 12. Staffel im Überblick

Datum Tag Folge Sendezeit 15. März Freitag Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlern-Show 20:15 Uhr 22. März Freitag Folge 1 20:15 Uhr 29. März Freitag Folge 2 20:15 Uhr 5. April Freitag Folge 3 20:15 Uhr 12. April Freitag Folge 4 20:15 Uhr 26. April Freitag Folge 5 20:15 Uhr 3. Mai Freitag Folge 6 20:15 Uhr 10. Mai Freitag Folge 7 20:15 Uhr 17. Mai Freitag Folge 8 20:15 Uhr 24. Mai Freitag Folge 9 20:15 Uhr 31. Mai Freitag Folge 10 20:15 Uhr 7. Juni Freitag Folge 11 20:15 Uhr 14. Juni Freitag Finale - Folge 12 20:15 Uhr

„Let’s Dance“ 2019: Die Teilnehmer der 12. Staffel

Name Beruf Evelyn Burdecki (30) ​Reality-TV-Star Oliver Pocher (41) Comedian & Moderator Pascal Hens (38) Profihandballer Barbara Becker (52) Designerin Benjamin Piwko (38) Schauspieler & Kampfkunst-Sportler Ella Endlich (34) Sängerin Jan Hartmann (38) Schauspieler Kerstin Ott (37) Sängerin Lukas Rieger (19) Sänger Nazan Eckes (42) Moderatorin Özcan Cosar (37) Comedian Sabrina Mockenhaupt (38) Läuferin Thomas Rath (52) Modeunternehmer und Modedesigner Ulrike Frank (50) Schauspielerin Wer ist noch dabei bei Let‘s Dance 2019? Hier halten wir Sie auf dem Laufenden, welche Kandidaten schon ausgeschieden sind und wer noch im Rennen ist.

Oliver Pocher sorgte bei Let's Dance nun für einen Riesen-Eklat - seine geschmacklose Aussage kostete ihn fast seinen Platz.

md