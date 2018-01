Let‘s Dance 2018 bei RTL: Diese Teilnehmer schwingen das Tanzbein

Im März 2018 startet endlich die elfte Staffel von Let‘s Dance. Wir verraten Ihnen, welche Teilnehmer sich dem Urteil der strengen Jury stellen müssen.

Die C-und Z-Promis tummeln sich im australischen Dschungelcamp und müssen sich mit Maden und Krokodil-Hoden als Mahlzeit zufrieden geben. Die bekannteren Promis jedoch zeigen bei RTL, wie viel Taktgefühl sie auf das Tanzparkett schmeißen können.

Im März geht Let‘s Dance in die elfte Runde und endlich wurde bekannt gegeben, welche Kandidaten das Tanzbein schwingen werden. Den genauen Termin für den Start der elften Staffel von Let‘s Dance hat RTL noch nicht verkündet. Hier bekommen Sie den Überblick über alle Teilnehmer.

+ Daniela Katzenberger nimmt bei Let‘s Dance teil. © dpa

Wie üblich wurde bereits im Voraus reichlich spekuliert, wer im März „Dancing Star“ werden will. Mit der Teilnahme von Daniela Katzenberger sorgte RTL jedoch für eine echte Überraschung. Ihre Halbschwester Jenny Frankhauser muss sich in Australien noch durch die Dschungelprüfungen plagen - Katzenberger will dagegen bei Let‘s Dance ihre Tanz-Karriere im TV fortsetzen. Erfahrung hat sie bereits bei der Show „Dance Dance Dance“ sammeln können.