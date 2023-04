„Let‘s Dance“ auf RTL – zwei Paare fliegen in Show 7 raus

Neue Staffel

„Let‘s Dance“ auf RTL ist bereits seit mehreren Wochen im Gange. In Show 7 fliegen gleich zwei Paare raus. Lesen Sie hier, was es damit auf sich hat:

Lesen Sie auch Große Überraschung bei „Let‘s Dance“: In Show 7 fliegen gleich zwei Paare Große Überraschung bei „Let‘s Dance“: In Show 7 fliegen gleich zwei Paare

„Let‘s Dance“ auf RTL erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Die Sendung auf RTL ist ein voller Erfolg, Tausende von Zuschauern schalten regelmäßig ein, wenn es wieder darum geht, ihre liebsten Promis beim Tanzen zu beobachten. Die Show wird bereits seit dem 17. Februar in einer neuen Staffel ausgestrahlt. In Show 7 gibt es eine Änderung.

MANNHEIM24 verrät, warum gleich zwei Paare bei „Let‘s Dance“ in Show 7 rausfliegen.

Bereits zum 16. Mal wird eine neue Staffel „Let‘s Dance“ auf RTL ausgestrahlt. Die Sendung wurde erstmals im Jahr 2006 gezeigt. Mehrere Promis kämpfen um den Titel des „Dancing Stars 2023“. (fas)

Rubriklistenbild: © RTL