„Let‘s Dance“ auf RTL: Sally Özcan mit rührenden Worten nach Rauswurf in Show 5

Neue Staffel

Am Freitag (24. März) musste Sally Özcan „Let‘s Dance“ auf RTL verlassen. Sie hatte zu wenige Anrufe bekommen. Lesen Sie hier, wie es ihr danach geht:

Lesen Sie auch „Gefühlschaos“: Sally Özcan mit rührenden Worten nach „Let‘s Dance“-Aus „Gefühlschaos“: Sally Özcan mit rührenden Worten nach „Let‘s Dance“-Aus

Sally Özcan tanzte bei „Let‘s Dance“ mit Massimo Sinató. Die 34-Jährige ging mit dem Profitänzer aus Mannheim an den Start. Woche für Woche kämpften sie sich weiter. In Show 5 legten sie einen Charleston hin. Das Ergebnis? Ernüchternd. Sally Özcan muss die Sendung in Show 5 verlassen.

MANNHEIM24 verrät, mit welchen rührenden Worten sich Sally Özcan nach ihrem Rauswurf bei „Let‘s Dance“ mitteilt.

Sally Özcan galt als eine der Favoritinnen bei „Let‘s Dance“. Zumindest für die Menschen aus der Rhein-Neckar-Region. Die 34-Jährige wurde in Bruchsal geboren und nimmt 2023 bei „Let‘s Dance“ auf RTL teil. (fas)

Rubriklistenbild: © RTL/Frank W. Hempel/Screenshot Instagram/sallyswelt/Montage HEADLINE24