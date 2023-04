„Knast oder Bühne“: Janines Lehrer glaubten nie an den „Hartz und herzlich“-Star

Jubiläumsfolge auf RTLZWEI

„Hartz und herzlich“-Liebling Janine spricht über ihre Zeit in der Sozialdoku. Während die Zuschauer große Hoffnung in Janine setzen, haben ihre Lehrer nicht an sie geglaubt:

Für die Bewohner der Benz-Baracken gibt es in der neuen Episode von „Hartz und herzlich“ mal Grund zum Feiern. Die Sozialdoku auf RTLZWEI verkündet ein Jubiläum! Seit 2017 feiert die Sendung regelmäßig eine Rückkehr in das Sozialviertel Mannheims – und das inzwischen in 100 Folgen. In den fünf Jahren haben die „Hartz und herzlich“-Zuschauer die Bewohner schon längst in ihr Herz geschlossen. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Janine ist TV-Liebling aus den Benz-Baracken – und seit 100 Folgen dabei

Schicksalsschläge, Sorgen und schöne Momente: Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer zeigen unverblümt ihren Alltag mit Hartz IV. Dabei ist die RTLZWEI-Sendung besonders wegen ihrer Authentizität beliebt: Ohne die Offenheit der Bewohner wäre die Sozialdoku nur halb so spannend!

Anlässlich der 100. Folge „Hartz und herzlich“ sinniert auch Zuschauerliebling Janine über ihre Zeit vor der Kamera. Die Benz-Baracken von Mannheim – hier ist die Mutter von Zwillingen aufgewachsen und nennt das Viertel noch immer ihr Zuhause. Durch die Sozialdoku ist Janine mittlerweile deutschlandweit bekannt und hat bereits ein „Hartz und herzlich“-Fan-Treffen organisiert.

„Hartz und herzlich“: Janines Lehrer haben nicht an sie geglaubt – „im Knast oder auf der Bühne“

Janine hat vor allem eines bewiesen – Kampfgeist! Die junge Mutter hat sich nach einer Ausbildung zur Make-up-Artistin mit ihrem eigenen Laden selbstständig gemacht. Vier Monate lang hat sie die Fans in ihrem Laden begrüßen können – doch jetzt ist der Salon der „Hartz und herzlich“-Favoritin plötzlich geschlossen.

Die Zuschauer haben ihr viel Zuspruch gegeben – was man von ihren Lehrern in der Schule nicht gerade behaupten kann. „Es war natürlich nicht vorauszusehen, dass ich irgendwann mal im Fernsehen bin. Aber mein Lehrer hat damals immer zu mir gesagt: Janine, dich sehe ich entweder im Knast oder auf der Bühne“, erklärt Janine in der 100. Episode „Hartz und herzlich“. Die Bühne ist es nicht ganz geworden – aber dafür das Fernsehen!

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Janine bereut ihre Teilnahme an RTLZWEI-Sendung nicht

Janine ist Protagonistin der ersten Stunde. „Ich bereue es nicht, mir macht es Spaß und mir gefällt es. Das gehört jetzt zu meinem Leben dazu“, so Janine in der Jubiläumsfolge weiter. Sie könne sich nicht vorstellen, mit den Dreharbeiten für „Hartz und herzlich“ aufzuhören. Umso emotionaler ist es für Janine, ihre ersten Momente vor der Kamera noch einmal zu sehen.

In der Jubiläumsfolge sieht Janine ihr jüngeres ich. Von Anfang an möchte sie mit den Hartz IV-Klischees aufräumen und macht darauf aufmerksam, dass sich auch bei Hartz-VI-Empfängern hinter jedem Schicksal ein Mensch mit einer Geschichte versteckt. Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin sprach in der Vergangenheit bereits offen über ihre Erfahrungen mit Zuschauern und Cybermobbing. (sik)

