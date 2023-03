„Bauer sucht Frau“-Star Till Adam macht seine Krankheit öffentlich: „Unheilbar“

Er meldet sich zurück

Bei „Bauer sucht Frau“ oder „Die Bachelorette“ suchte Till Adam im TV einst die große Liebe. Zuletzt ist es still um den 34-Jährigen geworden – aus einem ernsten Grund.

Kiel – Durch seine Teilnahme in verschiedensten TV-Formaten, darunter „Die Bachelorette“ (2015), „Love Island“ (2018) oder „Bauer sucht Frau“ (2020), wurde Till Adam (34) nach und nach einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Doch während der 34-Jährige lange Zeit immer wieder das Rampenlicht suchte, wurde es um den Bademeister aus Kiel zuletzt still – mit gutem Grund, wie er nun enthüllte.

Nach langer Social-Media-Abstinenz – „Bauer sucht Frau“-Star Till Adam meldet sich zurück

Die Sorge um Till Adam wuchs in den vergangenen Monaten stetig: Eigentlich war der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat bisher ganz und gar nicht öffentlichkeitsscheu, doch 2023 ist es plötzlich still um ihn geworden. Am Wochenende (25. und 26. Februar) meldete sich der 34-Jährige dann erstmals nach langer Social-Media-Abstinenz bei seinen knapp 64.000 Followern: „Das ist meine erste Story überhaupt im Jahr 2023“, so der fitnessbegeisterte Kieler.

Lange war es um Till Adam still, nun meldete sich der Realitystar erneut via Instagram bei seinen Fans. Dort fällt auf: Im Gesicht hat der 34-Jährige, der jüngst enthüllte, an einer Autoimmunerkrankung zu leiden, einige Kilos verloren

Er sei „ewig krank“ gewesen und habe demnach „keinen geilen Start ins neue Jahr“ erlebt, so Till Adam weiter. Nun ist der 34-Jährige allerdings voller Hoffnung: „Kann nur besser werden.“ Sein Instagram-Post belegt: Die Sorge um den Realitystar war zumindest teilweise berechtigt. Ein Foto, das der „Love Island“-Schönling mit seinen Fans teilte, zeigt ihn mit einer Kanüle im Arm im Krankenhausbett. Zumindest im Gesicht scheint der ehemalige Liebesshow-Dauergast gut sichtbar abgenommen zu haben.

Diagnose Autoimmunerkrankung – was bedeutet das genau? Allgemein gesagt, handelt es sich bei einer Autoimmunerkrankung um eine Fehlsteuerung des eigenen Immunsystems. Körpereigene Strukturen, etwa Zellen oder Organe, werden dadurch angegriffen und ohne entsprechende Behandlung irreversibel geschädigt. Daran erkranken kann theoretisch jeder – Autoimmunerkrankungen sind nicht ansteckend, sondern werden häufig durch genetische Veranlagungen weitergegeben. Genauere Zusammenhänge werden in der Medizin derzeit untersucht. In Deutschland leiden etwa fünf bis zehn Prozent an einer Autoimmunerkrankung. Darunter fallen etwa Typ I Diabetes, Multiple Sklerose oder Morbus Crohn.

Till Adam enthüllt „unheilbare“ Erkrankung – „Bauer sucht Frau“-Star auf Medikamente angewiesen

In einer weiteren Instagram-Story brach Till Adam schließlich sein Schweigen und offenbarte, wie es wirklich um seine Gesundheit steht: „Leider Gottes ist es keine Krankheit, die nicht komplett wieder verschwindet. Eine Autoimmunerkrankung ist das. Schöne Scheiße, das heißt: unheilbar.“ Welche Diagnose bei ihm festgestellt wurde, behielt der 34-Jährige allerdings für sich.

Künftig sei er aber auf Medikamente angewiesen, um die Funktion seines Immunsystems aufrechtzuerhalten – ein Schicksalsschlag, den der Fernsehstar fürs Erste verdaut hat. Nun geht es endlich wieder bergauf. Dafür sorgte eine andere TV-Berühmtheit zuletzt für alarmierende Schlagzeilen: „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Arabella Kiesbauer (53) musste per Bergrettung ins Krankenhaus. Verwendete Quellen: instagram.com/tilladam23, rtl.de, gesundheit.gv.at

