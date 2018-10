Klaas Heufer-Umlauf: Was Sie über den "Late Night Berlin"-Moderator alles wissen sollten

Privatleben mit Freundin Doris Golpashin nicht öffentlich

Klass Heufer-Umlauf: Gemeinsam mit Joko Winterscheidt hat der in Oldenburg geborene TV-Star und Musiker Kult-Status erreicht. Aber auch sonst ist Heufer-Umlauf sehr erfolgreich - zum Beispiel als Moderator von "Late Night Berlin".

Oldenburg - Klaas Heufer-Umlauf ohne Joko Winterscheidt? Klar, das geht, findet nordbuzz.de*. Das beweist der in Oldenburg geborene TV-Star und Musiker derzeit mit seiner eigenen Late-Night-Show "Late Night Berlin", die immer am Dienstag auf ProSieben zu sehen ist - und seit dem 18. Oktober zusätzlich vier Mal am Donnerstag, direkt nach "The Voice of Germany".

Klaas Heufer-Umlauf: Von "Klaas' Wochenshow" zu "Late Night Berlin"

Ein Glück für seine Fans, dass Klaas Heufer-Umlauf seinen gelernten Beruf nicht weiter verfolgt hat. Als Frisör in Oldenburg hätte er sicherlich nicht so viele Menschen in Deutschland mit seiner Art begeistert.

Wie so viele TV-Stars begann seine Karriere übrigens bei VIVA. In Shows wie "VIVA Live!", "Retro Charts" und "Klaas' Wochenshow" konnte sich Heufer-Umlauf ausprobieren und den Grundstock für eine erfolgreiche TV-Kariere legen.

Der Durchbruch gelang Klaas Heufer-Umlauf mit Joko Winterscheidt

Der Durchbruch gelang Klaas Heufer-Umlauf aber gemeinsam mit Joko Winterscheidt - als Moderations-Duo von "MTV Home" (2009 - 2011) und später bei "neoParadise". Dass die beiden später als Retter der deutschen TV-Landschaft gelten sollten, war seinerzeit noch nicht abzusehen.

Grimme-Preis, Echo, Deutscher Fernsehpreis: Viele Preise für Klaas Heufer-Umlauf

"Circus HalliGalli", "Mein bester Feind" und "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" waren für ProSieben ein echter Hauptgewinn. Die Quoten überzeugten - nicht zuletzt, weil sich beide für keinen Quatsch zu schade waren.

Die Liste der Preis, die Klaas Heufer-Umlauf gewonnen hat, ist entsprechend lang: Grimme-Preis, Echo, Deutscher Fernsehpreis und der Deutsche Comedy-Preis, um nur die wichtigsten zu nennen.

Mit "Gloria" hat Klaas Heufer-Umlauf seine Musik-Karriere angeschoben

Neben seiner TV-Karriere hat sich Klaas Heufer-Umlauf aber noch ein zweites Standbein aufgebaut: Gemeinsam mit Mark Tavassol, bekannt von "Wir sind Helden", gründete er die Band "Gloria". Dem gleichnamigen Debütalbum von 2013 folgten mit "Geister" (2015) und "Da" (2017) zwei weitere Alben.

Klaas Heufer-Umlauf privat: Zwei Kinder mit Freundin Doris Golpashin

Und wie sieht es bei Klaas Heufer-Umlauf privat aus? Das ist schwer zu sagen, denn so sehr Heufer-Umlauf im Fernsehen auch präsent ist, sein Privatleben hält er zu großen Teilen aus der Öffentlichkeit heraus.

Gemeinsam mit seiner Freundin Doris Golpashin, mit der er seit 2012 zusammen ist, hat er laut dem österreichischen Internetportal "News.at" zwei Söhne. Der ältere wurde im April 2013 geboren, die zweite Geburt soll den Angaben zufolge 2018 stattgefunden haben.

