Claudia Obert liebt Luxus – und das bereits seit ihrer Kindheit

„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin

So kennt man Claudia Obert: Gut gelaunt und elegant gekleidet. Sie ist eine deutsche Unternehmerin, Selfmade-Millionärin und wurde bekannt und beliebt durch ihre Teilnahmen an Reality-TV Formaten.

Claudia Obert steht für Luxus und einen kostspieligen Lebensstil. Im „Sommerhaus der Stars“ 2023 muss die Millionärin mit wenig auskommen. Lesen Sie hier mehr:

Claudia Obert ist auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause. Meist zeigt sie sich gut gelaunt, mit einem Gläschen Champagner in der Hand und einem farbenfrohen Kleid – doch das war nicht immer so! In der Kabel Eins Sendung „Über Geld spricht man doch!“ spricht die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin über ihre Kindheit.

MANNHEIM24 verrät, in welchen Verhältnissen Claudia Obert aufgewachsen ist.

Claudia Obert hat sich in den letzten Jahren einen Namen in diversen Reality-TV-Formaten gemacht. Schon als kleines Kind habe sie davon geträumt, einmal in Saus und Braus zu leben. (sik)