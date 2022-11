The Taste (Sat.1): Das sind die Finalisten die Jubiläumsstaffel

Entscheidung im TV

+ © SAT.1/Jens Hartmann Für ihn steht viel auf dem Spiel: Frank Rosin möchte in der Jubiläumsstaffel von „The Taste“ seinen ersten Sieg ergattern. © SAT.1/Jens Hartmann

Sat.1 zeigt am Mittwoch (16. November) um 20.15 Uhr das Finale der Jubiläumsstaffel von „The Taste“. Wer gewinnt in diesem Jahr die beliebte Kochshow? Alles zu den Finalisten gibt es hier:

München - Sieben Köchinnen und Köche konkurrieren in der letzten Sendung um die Krone bei „The Taste“. Und auch ihre jeweiligen Coaches, die Promi-Köche Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner, wollen den Sieg unbedingt erringen.

Vom Küchenchef bis zum Make-up-Artist - fuldaerzeitung.de stellt die The-Taste-Finalisten vor.

Viele Fans der Sat.1-Kochshow stellen sich die Frage: Kann Sternekoch Frank Rosin in der 10. Staffel von „The Taste“ erstmals den Sieg erringen? Dafür müsste sein verbliebender Kandidat, Koch-Azubi Tobi, der Konkurrenz ein Schnippchen schlagen. Die Auflösung gibt es am Mittwoch ab 20.15 Uhr.