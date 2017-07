Jetzt wird es politisch: Klaas mischt bei der Bundestagswahl mit

Diesmal ohne Joko

Klaas macht jetzt Politik: Der Entertainer wird vor der Bundestagswahl mehrere Politiker zum Interview treffen - ohne seinen Dauer-Kompagnon Joko.

Hamburg/München - ProSieben mischt auch bei der Bundestagswahl mit. Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (33) wird ohne seinen ständigen Begleiter Joko Winterscheidt zwei Ausgaben der Politshow „Ein Mann, eine Wahl“ bestreiten, wie der Münchner Privatsender am Donnerstagabend bei seiner Jahresprogrammpräsentation in Hamburg mitteilte. Dafür trifft der Entertainer auf Spitzenpolitiker wie Martin Schulz (SPD), Christian Lindner (FDP) und Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) - Jungwähler sollen laut ProSieben darüber abstimmen, in welcher Rolle (ob konservativ, liberal oder links) Heufer-Umlauf mit welchem Politiker plaudert. Ausgestrahlt wird die zweiteilige Sendung am 11. und 18. September jeweils um 21.15 Uhr.

„Weg von den verdammten Nationalitäten“: Erst kürzlich hatte Klaas eine politische Rede gehalten, die postwendend zum Netz-Hit wurde.

