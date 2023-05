Alarm bei „Lets Dance“-Probe: Anna Ermakova muss Training unterbrechen

Für das Halbfinale

„Let‘s Dance“ geht in die finale Phase. So kurz vor Sendungsschluss will Zuschauerfavoritin Anna Ermakova noch einmal alles geben. Doch ihre Probe nimmt ein jähes Ende!

Bei „Let‘s Dance“ feiern Anna Ermakova und Valentin Lusin viele Erfolge. Woche für Woche begeistert das Team „Curlyfries“ die Jury und das Publikum. Das Duo hat fürs Halbfinale noch vieles vorzubereiten, muss nur noch zweimal auf ganzer Linie überzeugen und könnte dann als Sieger-Kombo der 16. Staffel in die „Let’s Dance“-Geschichte eingehen.

Sendung Let's Dance Sender RTL Drehort Köln

„Let‘s Dance“ auf RTL: Feueralarm bei Anna Ermakovas Tanzprobe – „Alarm ausgelöst“

Wie MANNHEIM24 berichtet, werden die Proben von Anna Ermakova und Valentin Lusin unerwartet unterbrochen. Auf Instagram gibt Valentin Lusin am Mittwoch (10. Mai) einen ungewöhnlichen Einblick: „Wir dürften euch auch jetzt schon unseren nächsten Tanz verraten“, scherzt der Tänzer.

„Es wird ein Streetstyle-Chacha-Rumba-Langsamer-Walzer- und Quickstep-Mix zu einer sehr eintönigen Musik“, so Lusin, während im Hintergrund ein schriller Ton zu hören ist. Bei dem Lärm handelt es sich um einen Feueralarm! „Ja … wir haben leider den Alarm ausgelöst, nicht wahr“, gesteht er seinen Followern und wendet sich an Anna Ermakova. Hier geht es zu allen Sendezeiten von „Let’s Dance“.

Alarm im Studio: „Let‘s Dance“-Liebling Anna Ermakova muss Tanztraining unterbrechen

Feuer im Tanzstudio? Nein, zu einer echten Gefahrensituation scheint es nicht gekommen zu sein, denn im Hintergrund des kurzen Instagram-Videos sieht man eine „Let’s Dance“-Mitarbeiterin ohne Eile durchs Bild laufen. Auch Anna Ermakova wirkt tiefenentspannt. Da bei „Team Curlyfries“ der Spaß nie zu kurz kommt, albern Anna Ermakova und Valentin Lusin zu den schrillen Tönen des Alarmes herum.

Auch wenn es sich um keine konkrete Gefahrensituation handelt, haben die beiden das Training unterbrechen müssen. Unklar ist, was genau den Feueralarm im Tanzstudio auslöste und wie lange das Training pausiert werden musste. Allerdings scheinen die beiden trotz des Zwischenfalls die Motivation für das Tanztraining nicht verloren zu haben. (Wer bei „Let‘s Dance“ noch dabei, und wer raus ist)

Anna Ermakova überzeugt bei „Let‘s Dance“ – ob sie der Feueralarm stoppen wird?

Anna Ermakova will bei den nächsten Tänzen noch einmal Vollgas geben. Mehrfach sahnt die Tochter von Boris Becker gemeinsam mit Valentin Lusin die volle Punktzahl der Jury ab. Ob der Zwischenfall bei der Probe das Team „Curlyfries“ aufhalten wird? Unwahrscheinlich, angesichts der vielen Stunden, die Anna Ermakova – trotz ihrer Krankheit – in das Training steckt.

Zuletzt hat sie beim Trio-Rumba mit ihren beiden Tanzpartnern wieder die Jury und das „Let’s Dance“-Publikum überwältigt. Auch mit anderen „Let’s Dance“-Performances holt Anna 30 Punkte. (sik)

