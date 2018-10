Inka Bause von „Bauer sucht Frau“: Warum klappt‘s nicht mit der Liebe? Jetzt spricht die RTL-Moderatorin

Seit vielen Jahren Single

+ © dpa / Georg Wendt „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause spricht über ihr langjähriges Singledasein. © dpa / Georg Wendt

Die immer fröhliche Inka Bause ist seit Jahren Single, was vielen unverständlich ist. Aber die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin hat schon einiges durchgemacht.

Update vom 30. Oktober: Moderatorin Inka Bause (49) gilt als Liebesexpertin schlechthin, seit 13 Jahren verkuppelt sie in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Landwirte. Doch in ihrem eigenen Privatleben sieht es mit der Liebe nicht so rosig aus, schon lange gibt es keinen Mann mehr in Inkas Leben. Für viele Menschen mag das unverständlich sein, schließlich kennen die Fernsehzuschauer Inka vor allem als fröhlichen Sonnenschein.

Dauer-Single Inka Bause: Warum klappt es nicht mit der Liebe?

Die Gründe für ihr Pech in der Liebe kann sich Inka aber auch nicht so recht erklären: „Ich weiß auch nicht, warum“, sagte Inka Bause in einem Interview mit der Zeitschrift „Das Neue Blatt“. Darin erzählt sie auch, was derzeit ihre Liebhaber so machen: „Ja, gar nichts! Es gibt keine! Nicht einen einzigen!“

Inka Bause: „Liebhaber gehen, Freunde bleiben.“

Inkas Leitsatz ist deshalb auch: „Liebhaber gehen, Freunde bleiben.“ Trotzdem können Freunde die Liebe nicht ersetzen, findet die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin. Dennoch seien aber Freunde unheimlich wichtig.

Ihr bevorstehender 50. Geburtstag ändert für Inka Bause aber gar nichts: „Die 50 macht mir nichts aus, sie ist mir vollkommen wurscht,“ so Inka.

Suizid des Ex-Mannes: Inka Bauses tragische Vergangenheit

Doch es gab eine Zeit, in der auch Inka Bause glücklich liiert war. Mit Hendrik Bruch, dem Vater ihrer Tochter Annelie war sie von 1996–2005 verheiratet. Aber die Ehe brachte Inka kein Glück: Ihr Ex-Mann litt unter Depressionen. 2016 ereilte Inka ein schwerer Schicksalsschlag: Hendrik Bruch nahm sich im Alter von 53 Jahren das Leben.

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause kündigt ihren Abschied an

Update vom 27. Oktober 2018: Die Moderatorin der Kuppel-Show „Bauer sucht Frau“ auf RTL kehrt überraschend zurück auf die Bühne - diesmal allerdings nicht als Moderatorin, sondern als Sängerin, wie Bild berichtet.

Sie habe allerdings nicht vor, jetzt mit 50 eine Gesangskarriere zu starten: „Als ich vor zehn Jahren aufgehört habe mit der Musik, gab es keinen richtigen Abschluss. Das möchte ich nun nachholen“, zitiert sie das Nachrichtenportal - klingt also nach einem offiziellen Abschied von der Musik, die ihr schon immer so am Herzen lag. Bis April ist die 49-Jährige, die Gesang studiert hat, auf der Tour „Liebeslieder“. Auch ein neues Album veröffentlicht sie: „Mit offenen Armen“.

Inka Bause von „Bauer sucht Frau“: Alter beeinflusste Schlager-Entscheidung

Warum gerade jetzt? Ihr fünfzigster Geburtstag sei ein Grund: „Fünfzig werden ist natürlich ein Thema. Ich bin die Jüngste im Freundeskreis und habe das schon bei meinen Freundinnen beobachten können. Es findet ein Umdenken statt, man hinterfragt seine Lebenssituation. Das habe ich schon vor zwei bis drei Jahren gemacht und bin dann auf die Idee mit der Tour gekommen“, erklärte Inka Bause gegenüber der Bild.

+ Moderatorin Inka Bause - aktuell läuft die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ © dpa / Axel Heimken

„Bauer sucht Frau“: Nach Todesdrama - Inka Bause spricht über toten Ex-Mann

Update vom 15. Oktober: Inka Bause geht ab 15. Oktober bereits in die 14. Staffel der Erfolgsserie „Bauer sucht Frau“. Im Interview mit promiflash.de spricht die Moderatorin über den Tod ihres Ex-Mannes Hendrik Bruch. Wenngleich sich die beiden 2005 trennten, soll der Kontakt noch bis zum Schluss sehr eng gewesen sein. 2016, elf Jahre nach der Trennung, dann der Schock durch die Todes-Nachricht. „Ich hatte das Schlimmste immer mal wieder im Hinterkopf. Dass es aber wirklich passiert, damit haben wir nicht gerechnet, es ist furchtbar und traurig“, sagte die Moderatorin kurz nach dem Tod. Jetzt, knapp zwei Jahre später, hat sie Hendrik Bruch immer noch in guter Erinnerung. „Ich muss Ihnen sagen, ich habe einen so tollen Mann gehabt", sagt die 49-Jährige gegenüber dem Online-Portal.

„Bauer sucht Frau“ bei RTL: Inka Bause spricht über ihr Privatleben

Update vom 13. Oktober:

Sie ist die gute Fee der einsamen Bauernherzen. Inka Bause verkuppelt ab Montag in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ zum 14. Mal heiratswillige Landwirte. Aber wie steht es mit ihrem eigenen Liebesleben? Die Moderatorin ist Single und hat damit gar kein Problem, wie siepromiflash.de verriet.

Andere Frauen seien da nicht so entspannt, immer wieder müsse sie sich überraschende Kommentare anhören. „Das vermisse ich an dieser Generation sehr, dass noch sehr viele sich über den Mann definieren, und ich finde das befremdlich, weil ich nie so gedacht habe", so Inka Bause.

Ab Montag, 15. Oktober, um 20.15 Uhr hilft die Single-Lady in der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ wieder einsamen Bauern auf die Sprünge.

RTL wirft Landwirt aus der Kuppelshow

Update vom 19. September:

Thomas (29) aus Thürigen wollte bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ seine große Liebe finden. Nun hat der Kandidat einen fetten Korb bekommen und wurde von RTL abserviert. Doch was ist der Grund?

Tragischer Todesfall bei „Bauer sucht Frau“: Inka Bause reagiert geschockt

Köln - Landwirt Lothar ist tot. Vor wenigen Monaten wurde bei ihm im Alter von 50 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Er starb dieses Wochenende, nur kurze Zeit nach der Schockdiagnose, wie RTL berichtet.

Bauer Lothar fand seine Liebe bei „Bauer sucht Frau“ nicht

In der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat der Landwirt aus der Eifel nach seiner großen Liebe gesucht. Obwohl der Viehzüchter beim Scheunenfest zwei hoffnungsvolle Kandidatinnen entdeckte, sprang der Funke beim Gespräch zwischen den Kandidaten nicht über. Für Lothar ging es allein zurück auf seinen Hof. „Ich glaube, die Liebe kommt von allein“, äußerte er sich damals vor der Kamera.

Moderatorin Inka Bause ist zutiefst getroffen

Moderatorin Inka Bause (49) ist erschüttert von der schrecklichen Nachricht. Sie findet passende Worte zu dem Unglück: „Die Nachricht von Lothars Tod hat mich zutiefst getroffen. Ich habe ihn im letzten Jahr als sehr fröhlichen und lebensfrohen Menschen kennengelernt. Mein herzlichstes Beileid an seine Familie und Freunde, denen ich ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit wünsche.“

Auch bei Exkandidatin Narumol hat sich in der Vergangenheit ein schreckliches Krebsdrama abgespielt. Und ebenso gab es ein großes Drama bei der Vox-Serie „Goodbye Deutschland.“ Auch hier gab es eine schreckliche Nachricht, denn eine Kandidatin verlor ebenso den Kampf gegen den Krebs.

Große Freude gab es gerade bei einem „Bauer sucht Frau“-Traumpaar:

Zuwachs bei Bauer Gerald und seiner Anna

