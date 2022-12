Reality-TV-Star

+ © RTL/RTL+ Zwölf Kandidaten treten ab dem 13. Januar im berühmt-berüchtigten Dschungelcamp an. Mit dabei: Schlagerstar Lucas Cordalis, NDW-Ikone Markus, Spielefrau Claudia Effenberg oder Model Tessa Bergmeier (Fotomontage) © RTL/RTL+

Endlich stehen die zwölf Kandidaten fest! Auch der Reality-TV-Star Cecilia Asoro tritt das Dschungel-Abenteuer an. Lesen Sie hier, wovor das Model am meisten Angst hat:

Harte Dschungelprüfungen und Zoff im Camp: Am 13. Januar 2023 läuft die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Die Trash-TV-Fans können auch in diesem Jahr wieder zusehen, wie die Promis im australischen Urwald Prüfungen bestehen und sich gegenseitig auf die Nerven gehen – mit dabei: Reality-TV-Bekanntheit Cecilia Asoro.

MANNHEIM24 verrät, was Cecilia Asoros größte Angst im Dschungelcamp 2023 ist – und wer sie nach Australien begleiten wird.

Das temperamentvolle Model weiß: Nicht jeder in der Sendung hat das Zeug Königin oder König des Dschungels zu werden.Zusammen mit elf anderen TV-Stars hat sie bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nur eine Mission: Den Kampf um die Dschungel-Krone gewinnen! (sik)