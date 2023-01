„Schnauze“: Daniela Katzenberger spricht über Dschungelcamp-Drama um Mutter Iris Klein

Liebes-Drama

Nicht nur im Dschungelcamp überschlagen sich die Ereignisse. Auch Begleiter Peter Klein mischt aktuell die Schlagzeilen um die RTL-Show auf. Jetzt bezieht auch seine Stieftochter Daniela Katzenberger Stellung zu den Gerüchten.

Mallorca/ Murwillumbah - Während sich die Stars im „Dschungelcamp“ quälen, sorgen die Begleiter der Kandidaten für Aufruhr. So soll Peter Klein (63) Gerüchten zufolge seine Frau Iris Klein (55) betrogen haben. Daraufhin ließ die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihren Frust auf Instagram freien Lauf. Ihre Tochter Daniela Katzenberger (36) äußert sich jetzt auch zu dem Vorfall.

Dschungelcamp: Iris Klein rechnet mit Ehemann Peter Klein ab

Peter Klein ist als Unterstützung für Dschungelcamp-Kandidat Lucas Cordalis nach Australien gereist. Während sein Schwiegersohn im Camp um die Krone kämpft, verbringt Peter Klein die Tage mit den anderen Begleitern im Versace Hotel. Wie aus dem Nichts überschlugen sich am 20. Januar dann die Schlagzeilen und Iris wütete auf Instagram: „Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist!!! Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut... und du gehst fremd im Versace Hotel!!!“.

+ Daniela Katzenberger sieht sich gezwungen, ein Statement zum Liebes-Drama ihrer Mutter und Stiefpapa Peter Klein abzugeben. © IMAGO / Future Image & RTL & RTLZWEI

Angeblich habe Peter bereits seine Lügen zugegeben, behauptet Iris. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ meldet sich Peter endlich selbst zu Wort und bestreitet jegliche Anschuldigungen seitens Iris. „Es gibt niemand anderes. Ich liebe dich und niemand anderes!“, offenbarte er unter Tränen.

Frauen gehen häufiger Fremd Fast jede dritte Frau (31 Prozent) geht ihrem festen Partner während ihrer Beziehung fremd. Acht Jahre zuvor waren es lediglich 19 Prozent. Einen Seitensprung machen die meisten in ihren 30ern. Männer hingegen betrügen ihre Frauen meistens im Alter zwischen 60 und 69 Jahren. Quelle: ElitePartner

+ Daniela Katzenberger bezieht Stellung zu Liebes-Drama um Mama Iris Klein und Stiefpapa Peter © Instagram/danielakatzenberger

Daniela Katzenberger spricht über Dschungelcamp-Drama um Mutter Iris Klein

Klar, dass aus solch einem Streit schnell ein Familienanliegen wird. So sieht sich Daniela Katzenberger nun auch gezwungen, ihren Senf dazuzugeben: „Mein persönliches Statement, bevor wieder irgendwo was behauptet wird, wovon ICH selbst noch nix weiß. Wenn 2 sich streiten … hält man sich raus und am besten die Schnauze“, lautet es in ihrer Instagramstory.

Während Peter Klein seinen eigenen Kampf austrägt, muss Lucas Cordalis im Dschungelcamp weiterhin Durchhaltevermögen beweisen. Nachdem die Stars fast 100 Regelverstöße begangen hatten, gibt es nun eine saftige Strafe. Verwendete Quellen: RTL+ („Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“; Folge vom 21. Januar 2023); instagram.com/iris_klein_mama_ ; instagram/danielakatzenberger, elitepartner.de

Rubriklistenbild: © IMAGO / Future Image & RTL & RTLZWEI