Höhle der Löwen (VOX): Veganer Snack für Mensch und Hund - schmeckt er den Löwen?

Aus Bio-Zutaten

Moritz Röschl wagt sich gemeinsam mit seinem Hund Benni in die „Höhle der Löwen“ (VOX). Ihre Mission: ein nachhaltiger Snack für Hund und Mensch. Warum die Snacks so gesund für Zwei- und Vierbeiner sein sollen, erfahren Sie in diesem Artikel:

Köln - Gemeinsames Snacken mit dem Vierbeiner - das war der Wunsch von Gründer Moritz Röschl. Mit seinem Hund Benni stellt der 31-Jährige in der „Höhle der Löwen“ (VOX) seinen selbst entwickelten veganen Linsensnack NAGOS vor - „zu 100 Prozent aus Bio-Zutaten, vegan und glutenfrei“.

fuldaerzeitung.de berichtet, warum die Snacks laut dem Gründer ein Lebens- und kein Futtermittel sind.

Die NAGOS hätten nach dem Nutri-Score den höchsten gesundheitlichen Wert. „Das Bio-Linsenmehl hat einen hohen Eiweiß- und Ballaststoffanteil. Zudem enthalten sie Mineralstoffe wie Zink, Eisen, Magnesium und Folsäure sowie Antioxidantien und B-Vitamine“, präsentiert der junge Mann sein Start-Up in Folge vier der zwölften Staffel von „Die Höhle der Löwen“.