Höchste Dschungelcamp-Gage aller Zeiten? Claudia Effenberg zieht in den Dschungel bei RTL

Ab dem 21. Januar 2023 heißt es endlich wieder: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Ins Dschungelcamp soll auch Claudia Effenberg ziehen. Und dafür ordentlich abkassieren.

München – Wer wird König oder Königin des Dschungels? Ab dem 21. Januar 2023 können die Fans von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ endlich wieder mitfiebern und ihrem Favoriten zum Sieg verhelfen. Heiße Anwärterin auf die Dschungelkrone: Claudia Effenberg. Und die scheint sich RTL einiges kosten zu lassen.

Neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – wer sind die Kandidaten?

Über den Cast der neuen Staffel hüllt sich RTL bisher in Schweigen. Doch bild.de will mehr herausgefunden haben. So sollen unter anderem Claudia Effenberg (57) und Jana Pallaske (43) ins Dschungelcamp einziehen. Die Schauspielerin ist Fans des Trash-TV wohlbekannt, denn 2021 kämpfte sie mit ihrem Freund um den Sieg im „Sommerhaus der Stars.“

Ins Dschungelcamp ziehen soll angeblich u.a. Claudia Effenberg. Dafür kassiert sie offenbar ordentlich ab

Auch Claudia Effenberg ist keine Unbekannte im Reality-TV. Die Ehefrau von Fußballstar Stefan Effenberg (54) wurde u.a. 2014 Zweite bei „Promi Big Brother“, nahm an „Duell der Stars - Die Sat.1 Promiarena“ teil und ließ sich von Carmen Geiss (57) bei „Schlag den Star“ schlagen.

Claudia Effenberg soll ins Dschungelcamp ziehen

Nun soll Claudia Effenberg auch im Dschungel zwischen Maden, Kakerlaken und ihren Mitstreiterin für ordentlich Unterhaltung sorgen. Dass die Dirndl-Designerin kein Blatt vor den Mund nimmt, ist allseits bekannt - und das soll sich RTL einiges kosten lassen, wie bild.de berichtet. So soll die Gage der 57-Jährigen eine der höchsten in der Geschichte von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sein.

Eine neue Personalie steht im Dschungelcamp bereits jetzt schon fest. Nachdem Daniel Hartwich (44) seinen Job bei IBES gekündigt hat, brüllt künftig Jan Köppen (39) an der Seite von Sonja Zietlow (54) von der Hängebrücke den berühmten Satz: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Verwendete Quellen: RTL, bild.de

