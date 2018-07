"Alles was zählt": Das ist der geheimnisvolle Neue in der RTL-Soap

Phantom legt die Maske ab

Er ist der Neue bei "Alles was zählt" (RTL): Freestyle-Skater Moritz "Mo" Brunner. Gespielt wird er von einem Schauspieler, der vielen bekannt vorkommen dürfte.

Herford/Köln - Am Donnerstag (19. Juli) betritt in der RTL-Soap "Alles was zählt" ein neues Gesicht die große Fernsehbühne. Der Freestyle-Skater Moritz "Mo" Brunner, gespielt von Tijan Nijie (26), bringt als neuer Hausmeister frischen Wind in das Eislauf-Zentrum, das im Mittelpunkt der Erfolgsserie steht.

Hausmeister am Tag, Eis-Phantom in der Nacht

Der erste Auftritt des Neuen ist geheimnisvoll. Mitten in der Nacht läuft er als Phantom verkleidet heimlich auf der Eisfläche des Sportzentrums - bis er erwischt wird! Am Tag legt er die Maske ab und arbeitet als Hausmeister im Zentrum.

Nicht der erste TV-Auftritt für Tijan Nijie

Vielen dürfte der Neue bei "Alles was zählt" bekannt vorkommen. Für den gebürtigen Herforder Tijan Nijie ist es nämlich nicht die erste Rolle im Fernsehen. Im Jahr 2016 war er bereits im ZDF bei "SOKO Köln" und "SOKO München" zu sehen. Im vergangenen Jahr folgte dann sein erster Auftritt bei RTL in der Serie "Sankt Maik".

Ein Beitrag geteilt von Tijan Njie (@tijan.njie) am Jul 26, 2015 um 11:43 PDT

Top durchtrainiert bei Instagram

Der sympathische 26-Jährige mit tunesisch-gambischen Wurzeln geht mehrmals die Woche ins Fitnessstudio, um sich fit zu halten. Mit Erfolg, wie er seinen Fans bei Instagram regelmäßig zeigt. Die Fotos gibt es bei unseren Kollegen von owl24.de*.

