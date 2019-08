Trauer um "Löwenzahn"-Star - Stimme zahlreicher TV-Bösewichte für immer verstummt

Im Alter von 78 Jahren gestorben

An der Seite von Peter Lustig wurde er in der populären Kindersendung „Löwenzahn“ bekannt, nun ist TV-Persönlichkeit Helmut Krauss gestorben.

Mainz – Trauer beim ZDF um Helmut Krauss. Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher starb am Montag, den 26. August 2019, im Alter von 78 Jahren. Das berichtete der Mainzer Sender in einer Pressemitteilung. Helmut Krauss war die deutsche Stimme von Hollywood-Legende Marlon Brando und Action-Star Samuel L. Jackson und trat als Kabarettist in der Sendung „Scheibenwischer“ von Dieter Hildebrandt auf.

Darüber hinaus war der gebürtige Augsburger mit der markanten Stimme auch im „Tatort“ und in den TV-Serien „Praxis Bülowbogen“ und „Pastewka“ zu sehen.

Helmut Krauss (Löwenzahn) war die Stimme der Schurken in Disney-Filmen

Zudem wurde Krauss auch als Synchronstimme für Zeichentrickfilme von Disney zum Einsatz. Es sprach den Greifer in „Basil, den großen Mäusdetektiv, Percival C. McLeach, in „Bernard und Bianca im Känguruland“ sowie den Erzdiakon in „Der Glöckner von Notre Dame“ .

Helmut Krauss: Am Löwenzahn-Set war er daheim

In Erinnerung bleiben dürfte Krauss dem Publikum aber vor allem mit seiner bekanntesten Rolle, des Nachbarn Hermann Paschulke in der Kinderwissenssendung „Löwenzahn“, die er von 1981 bis 2005 an der Seite von Fernsehmoderator Peter Lustig (†78) verkörperte.

Für "Löwenzahn"-Dreharbeiten stand Helmut Krauss zuletzt im Juni 2019 vor der Kamera. Als er das Set verließ, verabschiedete er sich laut ZDF vom Team mit den Worten: "Hier gehöre ich hin."

ZDF verabschiedet sich mit berührenden Worten von Krauss

"Die ZDF-'Löwenzahn'-Redaktion erinnert sich an Helmut Krauss als jemanden, der das Leben mitten in der stressigsten Arbeit zu genießen wusste. Die Schauspielerei war ihm eine Herzensangelegenheit, insbesondere genoss er den inspirierenden Kontakt und Austausch mit seinen jüngeren Schauspielkolleginnen und -kollegen."

