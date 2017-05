Mega-Überraschung: Helene Fischer singt beim GNTM-Finale

Song aus ihrem neuen Album

+ © dpa Helene Fischer singt beim GNTM-Finale. © dpa

Riesen-Überraschung beim GNTM-Finale: Heidi Klum wird singen. Und nicht nur sie: Auch Schlager-Queen Helene Fischer ist in Oberhausen dabei. Vielleicht singen die beiden Damen ja sogar zusammen?

Oberhausen - Heidi Klum sagt häufig den Satz „Das gab es noch NIE bei Germany‘s Next Topmodel“. Das aber gab es wirklich noch nie: Helene Fischer ist Gast beim großen Finale kommende Woche in Oberhausen, wie Pro Sieben in einer Pressemitteilung schreibt. Sie hat gerade ein neues Album herausgebracht, das auch „Helene Fischer“ heißt. Beim GNTM-Showdown wird sie den Song „Herzbeben“ vorstellen. Eine Win-Win-Situation also für die Schlager-Queen und Germany‘s Next Topmodel.

„Ich habe mir gedacht es wäre etwas Besonderes“, sagt Heidi Klum. Auch sie wird nämlich vors Mikrofon treten und singen und tanzen und gemeinsam mit ihren Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky den Abend eröffnen. Die drei sah man in der Halbfinal-Sendung vom Donnerstag auch schon fleißig bei den Proben. Vielleicht singen die beiden Blondinen - also Heidi und Helene - ja auch einen Song gemeinsam? Das ist aber auch noch nicht alles an musikalischer Unterhaltung. Außerdem werden Robin Schulz feat. James Blunt auf der Bühne stehen, ebenso wie Beth Ditto mit ihrer neuen Single „Fire“.

GNTM 2017: Wolfgang Joop ist dabei, Handys hingegen nicht

Das Beste kommt ja immer zum Schluss, so auch bei GNTM: Wolfgang Joop ist beim großen Showdown in Oberhausen am 25. Mai ebenfalls dabei und wird noch einmal auf dem Jury-Stuhl Platz nehmen. Das heißt: Er entscheidet mit. Von ihm kommen zudem die Kleider, die die Finalistinnen beim Walk tragen. Der Desinger war ja auch schon bei seinem kurzen Gastauftritt neulich das Highlight der GNTM-Sendung - legendär sein Satz, Serlinas Name klinge wie der einer Alpenziege.

Das Finale in Oberhausen findet laut Pro Sieben übrigens nicht live statt, sondern - ähnlich wie der Super Bowl - mit einer leichten Zeitverzögerung. Das hat sicherheits-technische Gründe: 2015 gab es beim GNTM-Finale eine Bombendrohung, die Sendung musste abgebrochen werden. Durch die Zeitverzögerung ist das laut Pro Sieben nicht mehr möglich. Handys sind auch verboten in der Arena, die Zuschauer müssen sie draußen lassen. „So kann das Publikum die Show in vollen Zügen genießen – 100% #GNTM“, schreibt Pro Sieben. Das heißt aber auch: Keine Selfies aus den Zuschauerrängen.

Hier können Sie nachlesen, was am Donnerstag im Halbfinale von GNTM passiert ist.

pak