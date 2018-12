„Helene Fischer Show“ 2018: So sehen Sie die Wiederholung im Stream

Am 25. Dezember

Die „Helene Fischer Show“ 2018 war wieder ein Erfolg. So sehen Sie die Wiederholung der Show im Stream des ZDF.

Die „Helene Fischer Show“: So sehen Sie die Wiederholung des Quoten-Hits im Stream

Die „Helene Fischer Show“ ist für viele Leute am 25. Dezember ein MUSS. Wer die Sendung leider nicht sehen konnte, der braucht nicht traurig sein. Beim ZDF gibt es die Möglichkeit, die vollen 186 Minuten nachzuholen. In der ZDF Mediathek ist die Show bis zum 29. Januar verfügbar.

Die Show sahen im Schnitt 5,73 Millionen Menschen. Das waren etwa 200.000 weniger als im Vorjahr. ZDF hatte dabei aber einen Marktanteil von 19,5 Prozent. Es war an der Zuschauerzahl gemessen die bisher viertbeste Show seit 2011.

„Die Helene Fischer Show“: Hammer-News erst nach der Aufzeichnung

Während am 7. und 8. Dezember die „Helene Fischer Show“ für Weihnachten produziert wurde, hatte sich wohl schon eine große Veränderung im Privatleben der Sängerin ergeben. Ohne dass jemand etwas davon geahnt hat.

Die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen sei bereits vor längerer Zeit erfolgt, verrieten die beiden Stars kurz vor Weihnachten. Außerdem wurde bekannt, dass Helene Fischer einen neuen Freund hat.

Nachbericht zur „Helene Fischer Show“: Waren DAS die geheimen Liebes-Botschaften in der ZDF-Show?

„Die Helene Fischer Show“: Helene kämpft mit den Tränen

Am 7. und 8. Dezember wurde „Die Helene Fischer Show“ in Düsseldorf aufgezeichnet. Im Netz finden sich bereits erste Bilder und Videos. Ein Video, das scheinbar von einem Zuschauer live vor Ort aufgenommen wurde, zeigt das große Finale der Show. In violetter Bühnenatmosphäre singt Helene Fischer in einem eleganten schwarzen Kleid den letzten Song des Abends: eine ruhige Version von „Nur mit dir“. Währenddessen wiegt das Publikum leuchtende Luftballons passend hin und her.

„Helene Fischers Show“: Auf der Suche nach versteckten Liebes-Botschaften an Silbereisen und ihren Neuen

Mitten im Gesang legt Helene Fischer eine kleine Pause ein, um sich beim Publikum zu bedanken: „Ich bin so erfüllt und dankbar für diesen Abend. Ich hoffe, dass Sie ihn genauso genossen haben. Vielen Dank an alle meine Gäste heute Abend. Dankeschön Düsseldorf für diesen großartigen Abend. Kommen Sie bitte gut, gesund und friedlich ins neue Jahr 2019. Alles Liebe, Ihre Helene Fischer.“

Das Publikum applaudiert noch lange, nachdem der Song unter goldenem Glitterregen sein Ende findet. Und Helene Fischer, die sich immer wieder beim Publikum bedankt, kämpft auf der Bühne mit ihren Tränen. Eine Show die sie und das Publikum emotional berührte.

Die ganze „Die Helene Fischer Show“ ist am ersten Weihnachtstag, den 25. Dezember 2018, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

„Die Helene Fischer Show“ 2018: Einem Mann kommt die Schlager-Queen auf der Bühne sehr nahe

Auf Instagram sind bereits Fotos aufgetaucht, auf denen Helene Fischer einem Mann auf der Bühne sehr nahe kommt. Doch wer ist diese Person? Bei genauem Hinschauen ist klar: Es ist Schauspieler und Sänger Florian David Fitz. Der 44-Jährige stand bereits vorab als Gast fest und tourt aktuell durchs Land, um seinen neuen Film „100 Dinge“ (Kinostart war am 6. Dezember 2018) zu promoten.

Ob Helene Fischer und Florian David Fitz auch gemeinsam gesungen haben, wird sich spätestens bei der TV-Ausstrahlung am ersten Weihnachtsfeiertag zeigen.

„Die Helene Fischer Show“ 2018: Diese Gäste sind dabei

Für Fans von Helene Fischer ist es ein jährlicher Pflichttermin: Die Weihnachtsshow der Schlagerkönigin, die traditionell am 25. Dezember im ZDF zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird.

Show-Einlagen, internationale Gäste, emotionale Duette und Musical-Nummern - mit diesen Elementen lockt Helene Fischer Jahr für Jahr ein Millionenpublikum vor die TV-Geräte (und vor die Live-Streams). 5,90 Millionen Zuschauer hatte „Die Helene Fischer Show“ im vergangenen Jahr, 19,3 Prozent Marktanteil. Eine Top-Quote!

„Die Helene Fischer Show“ 2018 ist bereits die achte Auflage der Weihnachtsshow im ZDF. Hier erfahren Sie alles rund um das TV-Spektakel am ersten Weihnachtsfeiertag.

Übrigens: Auf Instagram und Facebook hat Helene Fischer bereits ein Video von der Show gepostet, das bei Fans einen ganz bestimmten Verdacht entstehen lässt.

Gibt es Videos zur Aufzeichnung der Helene Fischer Show 2018?

Vermutlich laden User schon vor der Ausstrahlung im TV Videos von der Aufzeichnung bei Youtube hoch. Somit bekommt man schon erste Eindrücke der diesjährigen Helene Fischer Show.

So ist es am Samstagvormittag auch geschehen: Auf Instagram sind kurze Video-Clips von Helene Fischers einzelnen Auftritten aufgetaucht, unter anderem mit den internationalen Musik-Stars Eros Ramazzotti und Luis Fonsi.

„Die Helene Fischer Show“ 2018: Wer sind die Gäste?

Der bislang größte Name für die Gästeliste der „Helene Fischer Show“ 2018 ist Italo-Superstar Eros Ramazzotti . Die deutsche Schlagerkönigin und der italienische Schmusesänger singen ein Duett: Das Lied „Per Il Resto Tutto Bene“, das Eros auf seinem neuen Album „Vita Ce N'è“ veröffentlicht hat. Wie Ramazzotti der Bild am Sonntag verriet, habe er mit Helene Fischer bislang nur telefoniert. Sie habe bei dem Anruf aber „sehr nett“ gewirkt. Auf das Zusammentreffen sei er schon „gespannt“, er mache sich aber „keine Sorgen, dass ich nicht gut mit ihr auskommen werde“. Helene Fischer sei eine „starke Persönlichkeit und für dieses Duett genau die Richtige.“ Und wir sind schon gespannt auf die Italienisch-Kenntnisse von Helene!

. Die deutsche Schlagerkönigin und der italienische Schmusesänger singen ein Duett: Das Lied „Per Il Resto Tutto Bene“, das Eros auf seinem neuen Album „Vita Ce N'è“ veröffentlicht hat. Wie Ramazzotti der Bild am Sonntag verriet, habe er mit Helene Fischer bislang nur telefoniert. Sie habe bei dem Anruf aber „sehr nett“ gewirkt. Auf das Zusammentreffen sei er schon „gespannt“, er mache sich aber „keine Sorgen, dass ich nicht gut mit ihr auskommen werde“. Helene Fischer sei eine „starke Persönlichkeit und für dieses Duett genau die Richtige.“ Und wir sind schon gespannt auf die Italienisch-Kenntnisse von Helene! Außerdem bekommt Helene Fischer Besuch von Hollywood-Star Kiefer Sutherland (bekannt als Agent Jack Bauer aus der Serie „24“). Sutherland ist auch als Musiker aktiv. Man darf also spekulieren, ob er mit Helene Fischer singt oder eine Schauspiel-Einlage gibt. Oder vielleicht beides...

(bekannt als Agent Jack Bauer aus der Serie „24“). Sutherland ist auch als Musiker aktiv. Man darf also spekulieren, ob er mit Helene Fischer singt oder eine Schauspiel-Einlage gibt. Oder vielleicht beides... Kiefer Sutherland ist nicht der einzige Schauspieler in der Helene Fischer Show 2018: Als Gast empfängt die Schlagerkönigin auch Florian David Fitz . Warum er kommt, ist klar: Seit 6. Dezember ist sein neuer Film „100 Dinge“ in den Kinos. Es ist das alte „Wetten, da..?“-Prinzip: Die Stars geben kurz was zum Besten, dürfen dann über ihr neues Projekt plaudern und anschließend auch gleich wieder verschwinden. Man kann sich bereits vorstellen, wie Helene Fischer anfängt: „Florian, Dein neuer Film ist ja momentan in den Kinos zu sehen...“

. Warum er kommt, ist klar: Seit 6. Dezember ist sein neuer Film „100 Dinge“ in den Kinos. Es ist das alte „Wetten, da..?“-Prinzip: Die Stars geben kurz was zum Besten, dürfen dann über ihr neues Projekt plaudern und anschließend auch gleich wieder verschwinden. Man kann sich bereits vorstellen, wie Helene Fischer anfängt: „Florian, Dein neuer Film ist ja momentan in den Kinos zu sehen...“ Außerdem auf der Gästeliste der Helene Fischer Show: Die Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider . Dass die beiden singen scheint eher unwahrscheinlich. Vermutlich werden sie eine Comedy-Einlage mit der Gastgeberin inszenieren.

. Dass die beiden singen scheint eher unwahrscheinlich. Vermutlich werden sie eine Comedy-Einlage mit der Gastgeberin inszenieren. Ein großer Name aus der Deutschen Schlager-Szene: Maite Kelly ist ebenfalls zu Gast. Sie hat aktuell das Album „Die Liebe siegt sowieso“ am Start. Vermutlich wird sie in der Helene Fischer Show eines oder mehrere Lieder singen. Vielleicht gibt es auch ein Duett mit der Gastgeberin.

ist ebenfalls zu Gast. Sie hat aktuell das Album „Die Liebe siegt sowieso“ am Start. Vermutlich wird sie in der Helene Fischer Show eines oder mehrere Lieder singen. Vielleicht gibt es auch ein Duett mit der Gastgeberin. Wo wir gerade bei Schlager sind: Zu Gast ist auch Sängerin Michelle . Und siehe da: Sie hat in diesem Jahr ihr neues Album „Tabu“ herausgebracht. Auf der Gästeliste der Helene Fischer Show steht allerdings nicht ihr Ex-Partner Matthias Reim, mit dem sie im Juni die Single „Nicht verdient“ herausgebracht hat.

. Und siehe da: Sie hat in diesem Jahr ihr neues Album „Tabu“ herausgebracht. Auf der Gästeliste der Helene Fischer Show steht allerdings nicht ihr Ex-Partner Matthias Reim, mit dem sie im Juni die Single „Nicht verdient“ herausgebracht hat. Für Zauber-Tricks wird der Magier Farid sorgen. Er gehört längst - neben den Ehrlich Brothers - zu den Großen der Zauberer-Branche. Man darf gespannt sein, was er mit Helene Fischer anstellen wird.

sorgen. Er gehört längst - neben den Ehrlich Brothers - zu den Großen der Zauberer-Branche. Man darf gespannt sein, was er mit Helene Fischer anstellen wird. Für die österreichischen Zuschauer hat Helene Fischer die Durchstarterin Ina Regen als Gast eingeladen. Sie brachte vor wenigen Wochen das Nummer-Eins-Album „Klee“ heraus. Aktuell hat sie das Duett „Heast as net“ mit Conchita am Start. Wird sie diese Nummer mit der Gastgeberin singen?

als Gast eingeladen. Sie brachte vor wenigen Wochen das Nummer-Eins-Album „Klee“ heraus. Aktuell hat sie das Duett „Heast as net“ mit Conchita am Start. Wird sie diese Nummer mit der Gastgeberin singen? Zu den Newcomern auf der Gästeliste gehört auch der deutsche Singer-Songwriter Eli , der in diesem Jahr das Album „Change Your Mind“ veröffentlicht hat.

, der in diesem Jahr das Album „Change Your Mind“ veröffentlicht hat. Für die Schweizer Zuschauer hat Helene Fischer zwei Gäste am Start. Zum einen kommt der ehemalige DSDS-Gewinner Luce Hänni . Und dann wird Helene Fischer noch ein Duett mit Paola Felix kennen, die in Deutschland vor allem durch „Verstehen sie Spaß?“ bekannt ist. Paola wird nach langen Jahren musikalischer Abstinenz gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit "Blue Bayou" singen.

. Und dann wird Helene Fischer noch ein Duett mit kennen, die in Deutschland vor allem durch „Verstehen sie Spaß?“ bekannt ist. Paola wird nach langen Jahren musikalischer Abstinenz gemeinsam mit Helene Fischer ihren Hit "Blue Bayou" singen. In der Weihnachtsshow erleben wir vielleicht eine Wiederauflage eines Duetts, das es in diesem Jahr schon beim Echo gab: Denn Superstar Luis Fonsi ("Despacito" und "Échame la culpa") wird zu Gast sein - er könnte mit Helene Fischer wieder die Bühne rocken.

("Despacito" und "Échame la culpa") wird zu Gast sein - er könnte mit Helene Fischer wieder die Bühne rocken. Auch "Die immer lacht"-Interpretin Kerstin Ott wurde zur „Helene Fischer Show“ eingeladen. Für diesen Auftritt soll die 36-Jährige sogar ein geplantes Konzert abgesagt haben.

wurde zur „Helene Fischer Show“ eingeladen. Für diesen Auftritt soll die 36-Jährige sogar ein geplantes Konzert abgesagt haben. Ebenfalls zu Gast bei der Helene Fischer Show 2018: Sänger Ben Zucker. Was aber kein Wunder eist. Schließlich war er in diesem Jahr mit Helene Fischer auf Tour.

Weitere Gäste der Helene Fischer Show 2018:

Performance-Künstler " Blondy ".

". Gesangstalent Philias Martinek .

. Die Akrobaten von Zurcaroh .

. Soulmusiker Stefan Gwildis, der gemeinsam mit dem Gebärdenchor HandsUp auftreten wird.

Bestbezahlte Musikerinnen 2018: Helene Fischer überholt Britney und Céline Dion

„Die Helene Fischer Show“ 2018: Der Sendetermin im ZDF, ORF und SRF

Fans kennen ihn natürlich auswendig. Für alle anderen sei der Sendetermin an dieser Stelle erwähnt:

„Die Helene Fischer Show“ 2018 läuft am Dienstag, 25. Dezember, ab 20.15 Uhr im ZDF.

Auch der österreichische Sender ORF 2 und der Schweizer Sender SRF 1 werden „Die Helene Fischer Show“ 2018 wieder live ab 20.15 Uhr übertragen. Die Sendung ist jedes Jahr eine deutsch-österreichisch-schweizerische Ko-Produktion.

Wir haben in einem separaten Artikel zusammengefasst, wie Sie den ORF in Deutschland empfangen können.

„Die Helene Fischer Show“ 2018 im Live-Stream des ZDF oder in der ZDF-Mediathek

Sie haben am ersten Weihnachtsfeiertag keine Zeit, die „Helene Fischer Show“ vor dem heimischen TV-Gerät zu sehen? An den Feiertagen ist man ja möglicherweise bei der Verwandtschaft eingeladen ... Natürlich können Sie die Weihnachtsshow der Schlagerkönigin auch von unterwegs aus verfolgen.

Zum Beispiel via Live-Stream. Natürlich bietet das ZDF einen Live-Stream der Sendung an. Den Live-Stream des ZDF kann man über den Webbrowser auf jedem Rechner, Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen.

Wer am ersten Weihnachtsfeiertag wirklich keine Zeit hat, kann die Wiederholung auch ganz gemütlich in der ZDF-Mediathek auf dem Laptop, Computer, Smartphone oder Tablet nachschauen. Auch die Mediathek kann man über den Webbrowser des Geräts schauen.

Speziell das Streaming auf mobilen Endgeräten (also Smartphone oder Tablet) gibt es aber auch eine kostenfreie App des ZDF, mit der man den Live-Stream zur „Helene Fischer Show“ 2018 sehen kann. Die App kann man bei Google Play und im iTunes Store herunterladen.

„Die Helene Fischer Show“ 2018 im Live-Stream des ORF

Auch der Österreichische Rundfunk bietet wieder einen Live-Stream zur „Helene Fischer Show“. Den Livestream von ORF 2 können Sie im Internet über jeden Webbrowser abrufen. Für das Streaming auf mobilen Endgeräten kann man die kostenfreie App mit der ORF TVthek im Google Play Store oder im iTunes-Store herunterladen.

Wichtig: Der ORF zeigt im Ausland nur ausgewählte Sendungen im Livestream. Der Grund sind die Senderechte, die andere Sender - wie das ZDF - an der „Helene Fischer Show“ haben. Aber keine Angst: Wie Sie diese (niedrige) Hürde umgehen, verraten wir Ihnen weiter unten im Artikel.

Die Helene Fischer Show“ 2018 im Live-Stream des SRF

Auch der Schweizer SRF bietet in seiner Mediathek SRF Play einen Live-Stream der „Helene Fischer Show“ 2018.

Speziell für das Streaming auf mobilen Endegräten hat der SRF die kostenlose App „Play SRF“ entwickelt. Diese bietet den Livestream der „Helene Fischer Show“ 2018. Nutzer von Apple-Geräten können die kostenlose App bei iTunes herunterladen, Android-Nutzer finden die App zum Download im Google Play Store.

“Die Helene Fischer Show“ 2018: Livestreams von ORF und SRF bei uns eigentlich nicht empfangbar, aber...

Die Livestreams von ORF und SRF zur „Helene Fischer Show“ 2018 sind ausschließlich in Österreich bzw. der Schweiz zu empfangen. Heißt also: Wer den Livestream in Deutschland anklickt, wird geblockt. Das hat rechtliche Gründe: Denn in Deutschland hat das ZDF die Übertragungsrechte an der „Helene Fischer Show“. Und die Mainzer bieten eigene Livestreams an.

Über die IP-Adresse erkennen die Betreiber der Livestreams von ORF und SRF, aus welchem Land ein User kommt. "Geoblocking" lautet der Fachausdruck für diese Ländersperren. Im Netz findet man aber schon nach kurzer Recherche heraus, wie viele Fußballfans heute dieses Geoblocking umgehen.

Der Trick ist das Einrichten eines sogenannten VPN (Virtual Private Network). Das ermöglicht unter anderem der Dienst Hotspot Shield. Dieser Dienst weist dem User eine IP-Adresse aus demjenigen Land zu, aus dem der Live-Stream übertragen wird. Im Fall der „Helene Fischer Show“ 2018 verwendet man in Deutschland einfach eine österreichische bzw. eine Schweizer IP-Adresse. Andere beliebte Dienste, die das Geoblocking umgehen: IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

Wer einen Live-Stream von ORF oder SRF zur „Helene Fischer Show“ 2018 auf dem Smartphone oder Tablet sehen möchte: Mit so genannten Proxy-Apps lässt sich die IP-Sperre auch auf mobilen Endgeräten umgehen. Zu den beliebtesten Diensten, die solche Streams freischalten, gehören VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

Falls Sie sich nun fragen, wie legal das Ganze ist: Juristisch bewegt man sich dabei in einer Grauzone. tz.de* hat bereits zusammengefasst, wie ein Rechtsanwalt das Umgehen des Geoblockings aus juristischer Sicht beurteilt.

„Was kaum einer weiß ...“: Pikante Enthüllung zu neuem Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel

Die Helene Fischer Show“ im ZDF: Die Einschaltquoten der vergangenen Jahre

2013: 4,92 Millionen Zuschauer (16,2 Prozent Marktanteil)

2014: 6,56 Millionen Zuschauer (21,4 Prozent Marktanteil)

2015: 5,64 Millionen Zuschauer (19,2 Prozent Marktanteil)

2016: 5,95 Millionen Zuschauer (19,2 Prozent Marktanteil)

2017: 5,90 Millionen Zuschauer (19,3 Prozent Marktanteil)

2018: 5,73 Millionen Zuschauer (19,5 Prozent Marktanteil)

