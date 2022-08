Haus des Geldes: Wann kommt die fünfte Staffel?

Netflix-Erfolgsserie aus Spanien

+ © Netflix La casa de papel/Haus des Geldes: Wann zeigt Netflix die fünfte Staffel der Serie? © Netflix

In „Haus des Geldes“ beginnt alles mit einem Banküberfall in Madrid und endet im globalen Chaos. Jetzt steht die fünfte Staffel der spanischen Erfolgs-Serie „La casa de papel“ an.

Die vierte Staffel von "Haus des Geldes" hat während der Coronavirus*-Zeit so manchem Netflix-Zuschauer die Ausgangssperre versüßt. Eingefleischte Fans warten bereits ungeduldig darauf, wie es weitergeht. Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Netflix-Serie sollen auch schon angelaufen sein*, wie costanachrichten.com* berichtet.

Die TV-Serie aus Spanien* spinnt die Handlung um eine Räuberbande, die einen Überfall auf die Geldnotendruckerei in Madrid plant. Was beginnt wie eine gewöhnliche Räuberpistole, entwickelt sich jedoch schnell zu einem komplexen Panorama weltweiten Aufbegehrens. *costanachrichten.com ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.