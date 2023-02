„Hartz und herzlich“-Star Petra erzählt von Horror-Ehe

Emotionale Beichte

Bei „Hartz und herzlich“ erinnert sich Petra an die schlimmste Zeit ihres Lebens zurück. Über 10 Jahre lang durchlebt sie eine Horror-Ehe voller Gewalt. Lesen Sie hier, was sie erzählt:

Fast alle Bewohner der Benz Baracken in Mannheim blicken auf eine dramatische Vergangenheit zurück. Gewalt, Sucht und Krankheiten gehören neben finanziellen Problemen zum Alltag. Doch gerade wegen solcher Geschichten schauen so viele Menschen die RTLZWEI-Serie „Hartz und herzlich“. Denn anders, als in anderen Shows, sind die Emotionen hier echt. In einer Folge schüttet Petra ihr Herz aus und berichtet über die schlimmste Zeit ihres Lebens. Ihre erste Ehe ist nämlich geprägt von Gewalt und Todesangst!

MANNHEIM24 berichtet, was Petra bei „Hartz und herzlich“ über ihre Horror-Ehe erzählt.

„Also meine erste Ehe war für mich das Schlimmste, was passieren konnte in meiner ganzen Laufbahn“, beichtet Petra in der neuen Folge „Hartz und herzlich“. Emotional erzählt die 52-Jährige von ihrem mehrjährigen Martyrium, das sich um ihren ersten Ehemann dreht. Dieser sei ein brutaler Alkoholiker und „hocheifersüchtig“ gewesen. (dh)

