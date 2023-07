„Hartz und herzlich“-Star Janine bekommt fiese Kommentare wegen offenherzigem Foto

Auf Instagram

Der „Hartz und herzlich“-Star Janine postet auf Instagram ein offenherziges Foto. Lesen Sie hier, warum einige Follower deshalb fiese Kommentare schreiben:

Kaum ein anderer Darsteller von „Hartz und herzlich“ polarisiert so sehr wie Janine aus den Benz-Baracken. Die alleinerziehende Mutter hat sich – trotz zweier Kinder – ein eigenes Standbein als Make-up-Artistin aufgebaut. Zeitweise hat die Mannheimerin sogar einen eigenen Salon. Trotzdem wird die Baracklerin immer wieder in den sozialen Medien beschimpft, egal was sie postet. So ist es jetzt auch bei einem neuen Foto, das sie auf Instagram hochgeladen hat, auf dem sie etwas freizügiger zu sehen ist.

MANNHEIM24 berichtet, welche fiesen Kommentare der „Hartz und herzlich“-Star Janine bekommt.

„Ladies night 🥂“, schreibt Janine auf ihrem Instagram-Account mit über 109.000 Followern. Auf dem Bild dazu trägt die Mannheimerin ein sehr offenherziges Oberteil mit tiefem Ausschnitt. Es ist auch ganz klar zu sehen, dass der „Hartz und herzlich“-Star keinen BH darunter trägt. Die zweifache Mutter ist wohl bereit, sich in das Mannheimer Nachtleben zu stürzen.

Rubriklistenbild: © RTLZWEI