Besonderes Abenteuer: „Hartz und herzlich“-Liebling Elvis besucht Rennstrecke

„Einfach Elvis“-Webserie

„Hartz und herzlich“ – In einer neuen Folge von „Einfach Elvis“ frönt Kult-Barackler Elvis seinem Hobby: An Autos herumbasteln. Lesen Sie hier, was er auf der Rennstrecke macht:

Lesen Sie auch „Hartz und herzlich“-Star Elvis im Autoschrauber-Paradies – „richtig geile Aktion“ „Hartz und herzlich“-Star Elvis im Autoschrauber-Paradies – „richtig geile Aktion“

Im Mittelpunkt der erfolgreichen Sozialdoku „Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken“ stehen die Bewohner des ehemaligen Arbeiterviertel im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Neben „Hartz und herzlich“-Ikone Dagmar, die inzwischen verstorben ist, gehört der achtfache Vater Elvis zu den beliebtesten Protagonisten der Sendung.

MANNHEIM24 verrät, wieso der „Hartz und herzlich“-Star Elvis den Hockenheimring besucht.

Wegen seiner offenen Art und flotten Sprüchen machte er sich bei den Zuschauern so beliebt, dass er eine eigene Webserie auf Facebook bekommen hat. In einer neuen Folge „Einfach Elvis“ hält er die „Hartz und herzlich“-Fans über sein Leben und sein Hobby auf dem Laufenden. (sik)

Rubriklistenbild: © RTLZWEI/UFA SHOW & FACTUAL