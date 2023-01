„Hartz und herzlich“-Darsteller leidet unter psychischen Problemen

Hofft auf eine Diagnose

„Hartz und herzlich“-Teilnehmer Jerrick ist verzweifelt. Schon lange kämpft er mit psychischen Problemen. Lesen Sie hier, warum er dringend zum Arzt möchte:

Lesen Sie auch „So ‘ne Sache in meinem Kopf“ – „Hartz und herzlich“-Darsteller kämpft mit psychischen Problemen „So ‘ne Sache in meinem Kopf“ – „Hartz und herzlich“-Darsteller kämpft mit psychischen Problemen

Es sind keine einfachen Zeiten für „Hartz und herzlich“-Nachwuchs Jerrick. Der 20-Jährige ist in den Benz-Baracken aufgewachsen und kämpft in den neuen Folgen aus Mannheim wie viele in der RTLZWEI-Sozialdoku mit den Rückschlägen, die das Leben so bereithält. Aktuell hat er keine Wohnung und keinen Job. Eine belastende Situation, die ihre psychischen Spuren hinterlässt. Nun weiß er nicht mehr weiter. Der Rat eines Arztes muss her.

MANNHEIM24 verrät, mit welchen psychischen Problemen der „Hartz und herzlich“-Darsteller kämpft und was er sich von der ärztlichen Unterstützung erhofft.

„Zugegeben, mir geht es eigentlich nicht wirklich gut, aber das ist eher so eine Sache in meinem Kopf“, erzählt Jerrick. Und die „Sache“ spitzt sich immer mehr zu. Er hat Angst vor sich selbst, sieht ein, dass er Hilfe braucht. (paw)

Rubriklistenbild: © RTLZWEI