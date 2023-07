„Hartz und herzlich“ verkündet Folgenstart – und die Fans sind sauer

Zuschauer wütend und verzweifelt

In Fankreisen von „Hartz und herzlich“ macht sich die Unzufriedenheit breit. Keine neuen Folgen, nur Wiederholungen – was ist denn los bei RTLZWEI? Nun schafft der Sender Klarheit:

Seit vielen Jahren zieht die schicksalhafte Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begeisterte Anhänger in ihren Bann, doch nun herrscht düstere Stille bei RTLZWEI. Die Zuschauer wurden jäh aus ihrer mitfühlenden Routine gerissen, da weder neue noch bereits ausgestrahlte Folgen über die Leidensgenossen aus Städten wie Rostock oder Mannheim über die Bildschirme flimmern.

Neue Folgen auf RTLZWEI: Schmerzhafte Einsicht für „Hartz und herzlich“-Fans

Ein tiefer Abgrund der Ungewissheit reißt die Fangemeinde mit sich, während sie sehnsüchtig auf ihre tägliche Dosis Realitätsdrama wartet. Besonders der Ableger aus den sozialschwachen Benz-Baracken in Mannheim hat sich fest in den Herzen treuer Fans verankert. Doch nun, in dieser trostlosen Dunkelheit, müssen sie verzweifelt feststellen, dass ihr gewohnter Zufluchtsort im Fernsehprogramm trist und verlassen ist.

Das Herz der Zuschauerschaft scheint beinahe zu zerreißen. Doch Hoffnung keimt auf im Schatten der Verzweiflung, denn Berichten von MANNHEIM24 zufolge soll sich das Schicksal bald wenden. Ein fernes Licht am Horizont verspricht die Rückkehr des Seelenschmerzes, der Leidensgenossenschaft und der harten Realität. RTLZWEI kündigt nämlich neue „Hartz und herzlich“-Folgen an!

RTLZWEI verkündet Start der Wiederholungsfolgen von „Hartz und herzlich“ – Fans empört

Die düsteren Tage des Entzugs mögen bald der Vergangenheit angehören und die Zuschauer können sich wieder dem Sog der Sozialdoku hingeben. Doch eine Flutwelle von Emotionen bahnt sich an, als der offizielle „Hartz und herzlich“-Kanal bei Instagram lediglich die Ausstrahlung bereits abgefrühstückter Folgen groß verkündet:

„Für alle, die nicht die Möglichkeit hatten unsere Folgen am Nachmittag zu sehen – in den nächsten Wochen laufen immer dienstags um 20:15 Uhr die Wiederholungen, und zwar wie immer auf @rtlzwei„. Dabei stößt die Produktion allerdings nicht gerade auf Begeisterung. Fans der Sozialdoku aus Mannheim sind rasend vor Wut und Verzweiflung!

„Zum Kotzen“ – Fans sind außer sich vor Wut, „Hartz und herzlich“-Produktion muss sich rechtfertigen

„Die Folgen haben ja schon ’nen grauen Bart! wenn die Sendung doch so gut ankommt, wieso dreht ihr dann nicht mehr? von Rostock kommt zum gar nix mehr“, argumentiert ein Fan und erntet Zustimmung. „Ihr könnet ja irgendwo sowas wie ‚n Fahrplan veröffentlichen – wann etwa was ausgestrahlt wird. Machen alle Kinoproduktionen so, alle Realityshows & Trash-TV. Das gibt dem Zuschauer ne gewisse Beständigkeit“, verlangt ein anderer Fan.

„Es kommen allgemein nur noch Wiederholungen. Zum Kotzen“, kritisiert ein weiterer RTLZWEI-Zuschauer. Gefangen in einem nie endenden Zyklus der Hoffnung und Verzweiflung äußern noch viele weitere Fans ihre bodenlose Unzufriedenheit. Nun reagiert der Sender mit einer devoten Rechtfertigung:

Zeitraum für neue „Hartz und herzlich“- Folgen steht angeblich fest

„Hi,“, antwortet der Instagram-Kanal von „Hartz und herzlich“ auf einen wütenden Kommentar, „es kann leider nicht alles gleichzeitig ausgestrahlt werden. Ganz im Gegenteil – es wurde und wird sehr viel gedreht. Die Folgen werden nach und nach ausgestrahlt. Ab September/Oktober kommen wieder neue Folgen aus Rostock.“

Halleluja! Das Schicksal der Sozialhilfeempfänger und Arbeitslosen wird wieder auf den Bildschirmen entfesselt, und die Zuschauer werden erneut Zeugen ihrer alltäglichen Schlachten mit Familiendramen und Ämterstress sein. Allerdings erst im Herbst 2023. Ob wir dann endlich sehen, wie es mit „Hartz und herzlich“-Cindy weitergeht, die neuerdings beherzt gegen ihre Familie austeilt? (mad)

