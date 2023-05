Bangen bei „Hartz und herzlich“-Pascal – gibt‘s den Job bei der Deutschen Bahn?

Berufsleben in den Benz-Baracken

„Hartz und herzlich“ - In der neuen Folge weht ein frischer Wind durch die Benz-Baracken. Die Bewohner im sozialschwachen Viertel Mannheims kommen an neue Jobs:

In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ aus Mannheim scheint es wieder steil bergauf zu gehen. Neben Ämterstress, Familienwahnsinn und dem Alltag mit wenig Geld gibt es auch wieder tolle Neuigkeiten! Mehrere Bewohner der Benz-Baracken sind beruflich voran gekommen und haben sich die Chance erarbeitet, auf eigenen Füßen zu stehen. MANNHEIM24 berichtet, was es Neues auf RTLZWEI gibt:

Sendung Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal macht ein Praktikum

In den Benz-Baracken läuft das Berufsleben auf Hochtouren. So bekommt auch „Hartz und herzlich“-Liebling Janine vor kurzem einen Arbeitsvertrag. Ihr Bruder Pascal kommt bei seinen beruflichen Fortschritten in Folge 15 ebenfalls nicht zu kurz. Er hat nämlich ein zweiwöchiges Praktikum bei der Deutschen Bahn hinter sich. „Hätte nie gedacht, dass ich von den Kollegen so herzlich empfangen werde“, so Pascal.

Der „Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, die ihm Sorgen bereitet. Doch diese stand ihm bei seinem Probearbeitstag so gut wie gar nicht im Weg – die neuen Kollegen hätten ihn motiviert und ihm bei Schwierigkeiten geholfen. Begeistert erzählt er seinem Kumpel Marius, der ihm bei der Bewerbung geholfen hat, wie toll er die Zeit bei der Deutschen Bahn fand.

Neu bei „Hartz und herzlich“: Bekommt Pascal den Job?

Pascals Mutter sorgte sich über seine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Denn sie befürchtete, dass ihr Sohn keinerlei Chancen bei der Deutschen Bahn hätte. Ob sein Traum in Erfüllung geht und er eine Anstellung in Vollzeit bekommt, lässt Pascal auf heißen Kohlen sitzen. Der „Hartz und herzlich“-Darsteller entscheidet sich dazu, bei der Deutschen Bahn noch mal nachzuhaken und ruft dort an.

Pascal will wissen, ob sich die Vorgesetzten dazu entschieden haben, ihn einzustellen. „Von meiner Seite aus spricht dem nichts entgegen“ hallt es aus dem Hörer und Pascal schaut mit großen Augen in die RTLZWEI-Kamera. Der Arbeitsvertrag werde bereits vorbereitet. Dann wird am Hörer Abschied genommen und aufgelegt. Ein breites Grinsen im Gesicht des „Hartz und herzlich“-Darstellers.

+ „Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal hat den Job! Und freut sich über die guten Nachrichten © RTLZWEI (Sceenshot)

„Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal: „Jetzt bin ich total happy“

Pascal kann sein Glück kaum fassen. Für den Hartz IV-Empfänger ist das der erste feste Job. „Das ist doch super! Jetzt gehts mir gut. Jetzt bin ich total happy“, strahlt Pascal. Er freut sich darauf, sein eigenes Geld zu verdienen – und das bei guter Bezahlung. Seine Aufgabe ist es, Fahrgäste zu navigieren. Er behält den Fahrplan im Auge und steht für Fragen der Reisenden zur Verfügung und hilft ihnen, den richtigen Zugteil zu finden. Auch „Hartz und herzlich“-Liebling Elvis hat einen neuen Job.

In den Benz-Baracken scheint es momentan einfach gut zu laufen. Neben den vielen neuen Jobs, die die Mannheimer für sich gewinnen können, läuten in dem sozialschwachen Viertel der Stadt auch noch die Hochzeitsglocken: Diese beiden „Hartz und herzlich“-Darsteller kaufen sich Trauringe und sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen. (mad)

