„Hartz und herzlich“-Jens kämpft gegen Behörde – „Nicht krank genug“

Jens von „Hartz und herzlich“ aus Pirmasens hat schon den ein oder anderen Rückschlag in seinem Leben erfahren müssen. Jetzt geht er gegen eine Entscheidung der Behörde vor:

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Das ist eine Sozialdoku, die Menschen bei ihrem Alltag mit Hartz IV begleitet. Bereits seit vielen Jahren werden Ausgaben der beliebten Sendung ausgestrahlt, wie MANNHEIM24 berichtet. Doch auch in sozialen Medien geben die Protagonisten private Einblicke. So auch Jens aus Primasens. Er war 2018 Teil der „Hartz und herzlich“-Sendung aus Rheinland-Pfalz. Auf TikTok spricht er jetzt über Ärger mit der Rentenstelle:

Name Hartz und herzlich Erstausstrahlung 20. Februar 2016 Sender RTLZWEI

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Jens aus Primasens spricht über seine Gesundheit

Die Sendung „Hartz und herzlich“ zeigt Menschen, die von Hartz IV leben, schwere Schicksalsschläge erlebt haben oder vom Amt einfach nicht mehr wegkommen. Das kennt auch Jens nur zu gut. Der Pirmasenser machte 2018 bei dem Format mit. Auf seinem TikTok-Account spricht der TV-Protagonist darüber, was er heute macht: „Ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen, was im Moment Sache ist“, begrüßt Jens seine Follower auf TikTok

Der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer informiert die Fans darüber, wie es ihm gerade gesundheitlich geht. Jens verkündet, dass seine erhoffte Operation abgelehnt worden sei: „Mit der Magenverkleinerungs–OP, das hat ja nicht geklappt“. Im Gegensatz zu Jens, der von seinen gescheiterten OP-Plänen erzählt, hatte „Hartz und herzlich“-Carmen aus Mannheim jüngst einen Schilddrüseneingriff durchgestanden.

„Hartz und herzlich“-Jens geht gegen Behördenentscheidung vor – „Werde da Widerspruch einlegen“

Jens hat seine eigene Theorie, weshalb er keine Magenverkleinerungs–OP bekommen hat: „Dafür bin ich offensichtlich nicht krank genug und die Reha wurde mir von der Rentenstelle leider auch abgesagt“, erklärt der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer via TikTok. Ein herber Rückschlag für Jens!

So einfach möchte er allerdings nicht aufgeben – und geht gegen die Rentenstelle vor. „Da ich im VdK (Sozialverband) Mitglied bin, werde ich da Widerspruch einlegen und dann werde ich mal sehen, was dabei rumkommt“, meint er in seinem kurzen Video-Clip. Zuletzt hatte „Hartz und herzlich“-Jens noch von einem unerwarteten Todesfall in der Familie berichtet.

„Hartz und herzlich“-Jens spricht über Familien-Streit – „Ich finde es halt nur schade“

Mit seinem aktuellen TikTok-Beitrag versucht er nicht nur seine Fans zu erreichen, sondern offenbar auch seine Kinder. Er habe seinen Nachwuchs samt Enkelkindern schon längere Zeit nicht mehr gesehen. „Was ich natürlich auch sehr traurig finde, aber so wie ich das in der Vergangenheit mitbekommen habe, ist das deren ausdrücklicher Wunsch, dieses so zu handhaben“, sagt Jens bedrückt.

Weshalb er davon ausgeht, dass seine Kinder keinen engeren Kontakt möchten, verrät Jens nicht. Dennoch teilt er traurig mit, wie es ihm damit ergeht: „Das muss ich natürlich akzeptieren. Ich finde es halt nur schade“. Der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer wünscht sich eine Aussprache mit seinem Nachwuchs. Einen Neuanfang, das wünscht sich auch eine „Hartz und herzlich“-Familie aus Mannheim – und zieht nach Sachsen-Anhalt. (sik)

